TSV Buchbach testet gegen Saudi-Topclub und Kraiburg

Als Vizemeister der Regionalliga Bayern startet der TSV Buchbach in die neue Saison. Doch bevor es richtig losgehht, warten noch zwei Gegner.

Buchbach – Vorletzter Test für den TSV Buchbach im Rahmen der Sommer-Vorbereitung: Die Rot-Weißen gastieren an diesem Samstag um 16 Uhr beim TV Kraiburg, ehe am Mittwoch um 19 Uhr die Generalprobe in Bad Gögging gegen den saudi-arabischen Erstligisten Al Nasr SC steigt.

Beim Kreisklassisten Kraiburg treffen die Buchbacher auf ihren ehemaligen Mitspieler Daniel Ziegler, dessen Mutter Petra seit 30 Jahren die Sportplatz-Gaststätte betreibt. „Zico“ Ziegler (28) musste nach zwei Kreuzbandrissen seine höherklassigen Ambitionen ad acta legen und hat die Kraiburger in der vergangenen Saison als Spielertrainer auf Platz fünf geführt. Zuletzt hatte es für den Vizemeister der abgelaufenen Regionalliga-Saison ein herbes 0:5 gegen den SV Wacker Burghausen gehagelt.