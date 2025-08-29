TSV Buchbach suspendiert Sztaf und Zech – „Können nicht immer ein Auge zudrücken“

Nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen wartet auf den TSV Buchbach am Freitag um 19 Uhr die nächste Herausforderung: Der amtierende Vizemeister der Regionalliga Bayern gastiert bei der SpVgg Bayreuth, die aktuell mit acht Punkten knapp hinter den Gästen rangiert.

„Bayreuth ist schon eine Hausnummer, allein der Name sagt ja schon, dass es sich da um einen hochattraktiven Gegner handelt“, so Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic. „Bayreuth hat eine extrem kompakte Mannschaft, die vorne sehr viel Speed zu bieten hat. Deswegen müssen wir besonders auf die Umschaltmomente aufpassen.“

So einen Moment hatte ja zuletzt auch der TSV Schwaben Augsburg in Buchbach, als Benedikt Orth bereits in der 13. Minute die rote Karte sah und deswegen heute auch fehlen wird. „Wir haben uns die Szene aus allen verfügbaren Perspektiven angeschaut. Da gab es keine einzige Grundlage für eine rote Karte“, legt sich der Coach der Rot-Weißen fest.

„Können wir nicht durchgehen lassen“

Den Platz von Orth als linker Außenverteidiger wird aller Voraussicht nach Manuel Mattera einnehmen. Erfreulich: Daniel Muteba ist nach seiner leichten Knöchel-Verletzung wieder einsatzbereit, dagegen sind Keeper Ludwig Zech und Angreifer Tobias Sztaf nicht an Bord. „Beide sind derzeit aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Beide haben sich wiederholt Dinge zu Schulden kommen lassen, die wir nicht groß thematisieren wollen, bei denen wir aber auch nicht immer ein Auge zudrücken können“, sagt Petrovic.

„Das ist extrem ärgerlich. Wir können das nicht durchgehen lassen, das wäre gegenüber den anderen Jungs nicht korrekt. Allerdings fahren wir natürlich jetzt mit einem sehr dünnen Kader nach Bayreuth.“ Wie lange die Zwangspause von Zech und Sztaf andauert, ist noch nicht zu sagen. Klar ist, dass es sich ein Verein wie Buchbach nicht leisten kann, dauerhaft auf Leistungsträger zu verzichten.⇥Tipp: 2:2