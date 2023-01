TSV Buchbach legt wieder los - Sechs Testspiele sind terminiert Heute Trainingsauftakt – Testspiele in Langengeisling und Schwaig

Fußball-Regionalligist TSV Buchbach steigt am heutigen Mittwoch offiziell in die Vorbereitungsphase auf die Restrunde in Bayerns Eliteliga ein.

Buchbach - Höhepunkt der Vorbereitung ist das einwöchige Trainingslager vom 18. bis 25. Februar im türkischen Belek. Das erste Punktspiel bestreiten die Rot-Weißen, die auf Rang 14 liegen, unmittelbar über den Relegations- und Abstiegsplätzen, und damit in höchster Gefahr schweben, am 4. März um 14 Uhr in der SMR-Arena gegen den SV Wacker Burghausen.

Das erste Testspiel wird dann am 31. Januar bei Liga-Primus SpVgg Unterhaching über die Bühne gehen, wobei die genaue Uhrzeit noch nicht festgelegt ist. Am 4. Februar geht es bereits um 12 Uhr zum Bayernligisten FC Ismaning, bei dem weiterhin der Ex-Buchbacher Mijo Stijepic das Sagen hat. Bezirksligist FC Langengeisling ist am 8. Februar um 19 Uhr Gastgeber für die Buchbacher, der vierte Test steigt dann am Samstag, 11. Februar, um 12 Uhr beim Bayernligisten FC Deisenhofen. Fünf Tage vor dem Abflug in die Türkei, also am 13. Februar, sind die Rot-Weißen um 19 Uhr beim Kreisligisten SG Johannesbrunn zu Gast.

Im Trainingslager sind, wie üblich, zwei weitere Testspiele geplant, die jedoch noch nicht terminiert werden konnten. Die Generalprobe für den Punktspielauftakt ist für den Montag nach der Rückkehr aus dem sonnigen Süden geplant: Gespielt wird am 27. Februar um 19 Uhr beim Landesligisten FC Sportfreunde Schwaig.

Bis auf die beiden Kreuzband-Verletzten Blin Kelmendi und Daniel Ziegler steht den Buchbacher Trainern nach der Winterpause der komplette Kader zur Verfügung. Etwaige Veränderungen in Form von Zu- oder Abgängen bis zum Transferschluss am 31. Januar sind aktuell nicht geplant. (Michael Buchholz)