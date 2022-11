TSV Buchbach: Höhenflieger sehen anders aus – Krisenduell gegen schwächelndes Schweinfurt Bichlmaier will drei Punkte

Buchbach – Seit fünf Spielen wartet der personell gebeutelte TSV Buchbach in der Regionalliga auf einen Sieg.

Die Schweinfurter, wieder mal mit großen Ambitionen gestartet, sind nur Mittelmaß. „Schweinfurt hat auch gerade keinen Höhenflug. Deswegen vermuten wir, dass sie eher mit langen Bällen operieren werden“, sagt Bichlmaier, der feststellt, dass Schweinfurts Abhängigkeit von Adam Jabiri „unfassbar groß“ ist. 14 Treffer hat der 38-jährige Architekt in 17 Spielen schon wieder erzielt.

Von solchen Zahlen können die Buchbacher nur träumen: Sammy Ammari und Tobi Sztaf haben je fünf Treffer auf dem Konto, gefolgt von Tobias Steer (4), der sich in Unterhaching einen Bänderriss zugezogen hat. Weil auch das Syndesmoseband in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist es mehr als fraglich, ob der Angreifer heuer noch zum Einsatz kommt. Weiter ausfallen werden neben den Langzeitverletzten auch Samed Bahar, Daniel Muteba und Moritz Sassmann (alle muskuläre Probleme). Wieder an Bord sind Sztaf und Daniel Ziegler, der erstmals wieder trainiert hat. Manuel Mattera wollte beim Abschlusstraining am Freitag wieder dabei sein, so dass Bichlmaier immerhin elf Feldspieler empfing. Der Coach will „pragmatisch spielen“, ein Leckerbissen werde es nicht.