TSV Buchbach hadert nach Remis gegen Bayreuth mit vergebenem Elfmeter

Gegen Bayreuth konnten die Buchbacher nur einen Punkt mitnehmen. – Foto: Michael Buchholz

Der TSV Buchbach wartet weiter auf den ersten Sieg im Frühjahr. Gegen Bayreuth vergab Albano Gashi einen frühen Strafstoß kläglich.

Gegenüber dem 2:2 beim TSV Schwaben Augsburg hat der amtierende Vizemeister gegen die mit vier Punkten gut gestarteten Bayreuther auf alle Fälle deutliche Fortschritte gemacht. Wohl auch, weil einige Startelf-Umstellungen durchaus Früchte getragen haben: Kapitän Philipp Walter stand wieder in der Viererkette, dafür rückte Rocco Tavra auf die Sechs vor und machte da ebenso einen guten Job wie Romeo Ivelj, der als Achter viel Übersicht bewies. Positiv auch: Winter-Rückkehrer Jonas Wieselsberger hatte den brandgefährlichen Maximilan Fesser gut im Griff und nahm damit den Gästen viel Schwung.

„Letzte Woche hat es sich glücklich angefühlt, aber heute sind wir ein Stück weit enttäuscht, weil wir das Spiel in der ersten Halbzeit für uns entscheiden müssen“, trauerte Buchbachs Trainer Marc Unterberger dem verpassten Sieg am Freitagabend gegen die SpVgg Bayreuth nach. Mit dem 1:1 gegen die „Oldschdod“ und dem dritten Remis unter seiner Regie knackten die Rot-Weißen aber immerhin am 23. Spieltag der Regionalliga die 30-Punkte-Marke.

Unterberger zeigt Verständnis für Hingerl vor Gegentor

„Wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt“, befand Unterberger. Angesichts der schwierigen Platzverhältnisse war es zumindest mehr als ordentlich. Die Partie am Freitag war gerade fünf Minuten alt, als Schiedsrichter Elias Wörz (TSV Friesenried) die erste gravierende Entscheidung treffen musste und nach einem Foul von Alexander Seidel an Tobias Stoßberger einen Strafstoß gegen Bayreuth verhängte: Albano Gashi, bislang bei vier Versuchen vom Punkt erfolgreich, trat an, donnerte die Kugel aber an die Latte.

Dafür durften die Gäste in der 13. Minute jubeln, als Kevin Hingerl den Ball nicht unter Kontrolle brachte, Davide Sekulovic mutterseelenallein vor Ludwig Zech auftauchte und ihn zum 0:1 überwand – ein geschenkter Treffer. Unterberger: „So was passiert einfach mal im Fußball.“

Letztlich benötigten die Buchbacher in der 26. Minute einen weiteren Strafstoß, um den Ausgleich zu markieren – Keeper Lucas Zahaczewski fällte Andreas Hirtlreiter, und Samed Bahar verwandelte sicher. Buchbach blieb bis zur Pause am Drücker und hatte noch Chancen durch Gashi und Tobias Heiland. Unterm Strich wäre eine Halbzeitführung für die Hausherren allemal verdient gewesen.

Im zweiten Abschnitt taten sich beide Teams noch schwerer, konstruktive Spielzüge hatten Seltenheitswert. In der 78. Minute hätte Scheder den Siegtreffer für Bayreuth erzielen müssen, scheiterte aber am glänzend parierenden Zech, ehe auf der anderen Seite Stoßberger den Lucky Punch verpasste.