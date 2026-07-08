TSV Buchbach gewinnt Turnier in Finsing – Absagen wegen des Verbands-Pokals

Hennig Systems Cup Buchbach- Forstinning – Foto: Andreas Heilmaier

Der Regionalligist setzte sich beim Turnier des FC Finsing gegen Ismaning und Forstinning durch. Mehrere Teams hatten zuvor wegen des Verbandspokals und Verletzungen abgesagt.

„Das war im Vorfeld schon eine wilde Nummer“, blickt Turnierleiter Franz Eberhart auf den Hennig-Systems-Cup zurück. Der FC Finsing, der sein 70-jähriges Vereinsjubiläum feiert, hatte zusammen mit dem TSV Buchbach dieses Vierer-Turnier für vergangenen Samstag geplant. „Teams aus Bayern- und Regionalliga sollten über je zweimal 25 Minuten die Halbfinal- und Finalspiele bestreiten“, erklärt Eberhart.

Dritte Runde des Verbandspokals handelt dem FC Finsing Absagen ein

„Dann ist uns die dritte Runde des Verbandspokals in die Quere gekommen“, berichtet der FCF-Funktionär, der zusammen mit Vorstandmitglied Florian Lex die Leitung hatte. Die erste Absage kam vom Bayernligisten Heimstetten wegen des Pokalspiels gegen Kirchheim. Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning konnte da noch rekrutiert werden. Bayernligist FC Ismaning blieb trotz Pokalspiels bei seiner Zusage, aber mit einer Reservemannschaft. Da waren es noch vier. Dann folgte die Absage des ASV Neumarkt aus der Bayernliga Nord wegen zu vieler verletzter Spieler. Die Oberpfälzer sind der letzte Verein von Buchbachs Trainer Sven Zurawka.