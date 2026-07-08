TSV Buchbach gewinnt Turnier in Finsing – Absagen wegen des Verbands-Pokals

Der Regionalligist setzte sich beim Turnier des FC Finsing gegen Ismaning und Forstinning durch. Mehrere Teams hatten zuvor wegen des Verbandspokals und Verletzungen abgesagt.
„Das war im Vorfeld schon eine wilde Nummer“, blickt Turnierleiter Franz Eberhart auf den Hennig-Systems-Cup zurück. Der FC Finsing, der sein 70-jähriges Vereinsjubiläum feiert, hatte zusammen mit dem TSV Buchbach dieses Vierer-Turnier für vergangenen Samstag geplant. „Teams aus Bayern- und Regionalliga sollten über je zweimal 25 Minuten die Halbfinal- und Finalspiele bestreiten“, erklärt Eberhart.
„Dann ist uns die dritte Runde des Verbandspokals in die Quere gekommen“, berichtet der FCF-Funktionär, der zusammen mit Vorstandmitglied Florian Lex die Leitung hatte. Die erste Absage kam vom Bayernligisten Heimstetten wegen des Pokalspiels gegen Kirchheim. Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning konnte da noch rekrutiert werden. Bayernligist FC Ismaning blieb trotz Pokalspiels bei seiner Zusage, aber mit einer Reservemannschaft. Da waren es noch vier. Dann folgte die Absage des ASV Neumarkt aus der Bayernliga Nord wegen zu vieler verletzter Spieler. Die Oberpfälzer sind der letzte Verein von Buchbachs Trainer Sven Zurawka.
Mit zwei Teams anzutreten, schaffte auch der Regionalligist aufgrund zu vieler Ausfälle nicht. So wurde halt nach dem Modus Jeder-gegen-Jeden über jeweils einmal 45 Minuten gespielt. Zum Auftakt traf der TSV Buchbach auf die aus der Not geborene und zusammengewürfelte Truppe des FC Ismaning. Die überraschte den Regionalligisten mit der 1:0-Führung durch den 18-jährigen Ndukwu Dickson. Albano Gashi und Philipp Zimmerer mit jeweils einem Doppelpack sowie Tobias Stoßberger sorgten für einen, den personellen Voraussetzungen nach, standesgemäßen Buchbacher 5:1-Sieg.
Ismaning musste dann gleich nochmal ran und war auch gegen den Landesliga-Rückkehrer VfB Forstinning bei der 1:4-Niederlage klar unterlegen. Cem Cevizci, (20-jähriger Neuzugang vom Regionalliga-Absteiger Hankofen mit Ismaninger Vergangenheit) per Doppelpack, Luca Mancusi und Emir Yildirim für Forstinning, sowie erneut Dickson für Ismaning waren die Torschützen.
Auch im letzten Spiel gegen Buchbach mit der achtbaren 0:2-Niederlage beeindruckte Forstinning. „Die hatten in der Offensive sehr gute Aktionen und einige Abschlüsse“, attestiert Franz Eberhart. Ein Foulelfmeter, verwandelt von Samed Bahar, brachte die Wende und Tobias Sztaf machte mit dem 2:0 alles klar.