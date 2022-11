TSV Buchbach gewinnt einen Punkt in Illertissen – aber verliert Daniel Ziegler TSV Buchbach spielt beim FV Illertissen 0:0

„Den Punkt nehmen wir gerne mit“, erklärten die Buchbacher Trainer Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger nach dem 0:0 am Samstag in Illertissen übereinstimmend.

Buchbach – Die umkämpfte Partie im Vöhlin-Stadion brachte also beiden Regionalliga-Dinos einen Punkt im Abstiegskampf, der aktuell Buchbach aber mehr nützt.„Wir hoffen, dass beide Mannschaften in der Liga bleiben, aber wir haben einen direkten Konkurrenten auf Distanz gehalten, das ist wichtig“, sagte Bichlmaier. „Wir wollen jetzt gegen Augsburg 2 nächste Woche im letzten Spiel des Jahres noch einmal nachlegen, sodass wir in der Winterpause über dem Strich bleiben“, hofft er auf das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage und freut sich über das dritte Saisonspiel ohne Gegentreffer.

Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken auf tiefem Boden einen Abnutzungskampf mit wenig Torraumszenen. „Wir waren überrascht, dass Illertissen gegen uns mit einer Fünferkette spielt, wir haben deswegen dann auch in der zweiten Halbzeit etwas umgestellt, auch um die Tiefenläufe des Gegners zu unterbinden. Illertissen schaffte es immer wieder sehr gut, die Zwischenräume zu finden, aber wir haben nicht viel zugelassen und konnten uns bei einigen hohen Bällen auf Keeper André Esch verlassen, der ein gutes Spiel gemacht hat. Auch unsere Innenverteidiger Philipp Walter und Rocco Tavra hatten ihre Gegner ziemlich gut im Griff.“