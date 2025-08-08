TSV Buchbach gegen Würzburger Kickers heute LIVE: Schlägt der Dorfklub den Favorit zu Hause erneut?

Vorbericht: Buchbach – Bereits am 2. Spieltag dürfte der TSV Buchbach eine der aufregendsten Partien der Saison erlebt haben. Am vergangenen Freitag unterlag der letztjährige Vizemeister im legendären Grünwalder Stadion dem FC Bayern II mit 3:6 . Zur Pause lagen die Gäste mit 0:4 zurück, schnupperten aber in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich aber einer Mega-Sensation, als Tobias Sztaf nach 69 Minuten auf 3:4 verkürzt hatte. In der Schlussphase machten die kleinen Bayern dann aber doch noch den Deckel drauf.

Trotz der schlussendlich klaren Niederlage und des deutlichen Rückstandes zur Pause zeigte sich Trainer Aleksandro Petrovic nach dem Spiel überraschend zufrieden mit der Leistung seines Teams. Nur eine Woche nach dem Spektakel wartet auf den Regionalliga-Dino bereits die nächste ganz große Herausforderung.

Würzburger Kickers noch ohne Makel in dieser Saison

Mit den Würzburger Kickers gastiert am heutigen Freitag der nächste Topkandidat auf die Meisterschaft in der SMR-Arena. Die Rot-Weißen sind mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien optimal in die Saison gestartet. Zum Auftakt gab es einen 3:0-Erfolg beim FV Illertissen. Am vergangenen Wochenende folgte ein 2:0-Sieg gegen die DJK Vilzing. Auch im Totopokal befinden sich die Kickers auf der Siegerstraße. Unter der Woche zitterte sich das Team von Cheftrainer Marc Reitmaier gegen den Bayernligisten FC Coburg in die nächste Runde. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Die Buchbacher dagegen wissen, wie die Würzburger geknackt werden können. In der Vorsaison, als der Dorfklub in der Endabrechnung sogar vor den Kickers landete, siegte der TSV vor heimischem Publikum. Ob dies auch am Freitag gelingt, entscheidet sich ab 19 Uhr. Wir berichten vom Topspiel des 3. Spieltags der Regionalliga Bayern im Live Ticker. (Alexander Nikel)