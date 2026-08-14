TSV Buchbach gegen TSV Aubstadt: Beide Dorfvereine noch ungeschlagen

Am Freitag um 19 Uhr treffen zwei langjährige Rivalen aufeinander. Buchbachs Abwehrchef Rocco Tavra fällt mit Verdacht auf Muskelbündelriss aus.

Mit dem TSV Buchbach und dem TSV Aubstadt treffen diesen Freitag um 19 Uhr nicht nur zwei langjährige Rivalen der Fußball-Regionalliga Bayern aufeinander, sondern auch zwei Dorfvereine, die bislang noch ungeschlagen sind. „Wir müssen gegen Aubstadt wieder an unser Limit gehen“, weiß Buchbachs Trainer Sven Zurawka, der den zweiten Heimsieg dennoch als klares Ziel angibt: „Das ist eine Reifeprüfung.“

Das sieht auch Buchbachs Kapitän Samed Bahar so: „Aubstadt zählt für mich zu den Favoriten. Es macht immer Spaß, gegen diese Mannschaft zu spielen. Da sind viele gute Typen dabei, die auf einem hohen Niveau spielen. Daran kann man sich messen.“ Insbesondere mit Fabio Bozesan (25) und Rückkehrer Joshua Endres (29) haben sich die Aubstädter um Kapitän Steffen Behr gut verstärkt.

Bitter für die Gastgeber ist der Ausfall von Abwehrchef Rocco Tavra. Sollte sich der Verdacht auf einen Muskelbündelriss erhärten, wird Tavra sechs bis acht Wochen fehlen. Tobias Heiland hatte am Anfang der Woche Probleme mit der Hüfte. Alle anderen Akteure sind fit. Tipp: 2:1 für Buchbach