TSV Buchbach gegen Greuther Fürth II LIVE: Petrovic-Team trifft auf Ex-Löwe Adlung

Buchbach ‒ Es geht weiter für den TSV Buchbach! Nach dem Heimremis gegen die Würzburger Kickers geht es für die Elf von Trainer Aleksandro Petrovic weiter in Richtung Mittelfranken. Bei der Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth geht es für den TSV um die Punkte fünf, sechs und sieben der neuen Spielzeit, nachdem vergangenes Jahr sensationell auf dem zweiten Platz abgeschlossen werden konnte.

In Fürth gilt es für die Mannen in rot, den „Killerinstinkt“ der vergangenen Saison wiederzuerwecken. Vergangene Woche, beim Spiel gegen Würzburg, verpasste es der TSV ein ums andere Mal die frühe Führung auszubauen und musste sich letztlich mit einer Punkteteilung begnügen. Es war Punkt Nummer vier in der laufenden Saison, nachdem zuvor gegen Abstiegskandidat Hankofen-Hailing gewonnen wurde und es beim FC Bayern II eine 6:3-Niederlage hagelte.