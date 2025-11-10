TSV Buchbach dreht Spiel spät: „Super, dass wir mal wieder einen dreckigen Sieg gemacht haben“

Zweiter Sieg im dritten Spiel: Der TSV Buchbach hat sich mit dem 3:2 am Freitagabend gegen den VfB Eichstätt in der Regionalliga zurückgemeldet. Der Vizemeister durfte aber erst in der Nachspielzeit jubeln, als Kevin Hingerl einen an Tobias Stoßberger verursachten Foulelfmeter zum Siegtreffer verwandelte.

„Wenn man so spät den Siegtreffer per Elfmeter erzielt, dann ist es natürlich ein glücklicher Erfolg. Ich habe es immer gewusst, dass wir auch dreckige Siege können, aber es ist einfach super, dass wir es auch mal wieder gemacht haben“, freut sich Trainer Aleksandro Petrovic nach drei Heimniederlagen über den Dreier und stellte fest: „Wir haben 65 bis 70 Minuten alles kontrolliert.“

Die erste gute Möglichkeit gehörte den Gastgebern durch Marinus Erber, der erstmals den rechten Flügel beackern durfte, allerdings rutschte der Ex-Hachinger in bester Position vor dem Eichstätter Tor weg. Und so ging der Aufsteiger in der 17. Minute in Front, als Kevin Mutove ein Anspiel von Florian Lamprecht nach direkter Ballannahme in die Maschen knallte.

TSV Buchbach dreht Partie

Buchbach tat sich schwer gegen die dicht gestaffelte Gästeabwehr, doch in der 44. Minute tankte sich Daniel Muteba auf der linken Seite durch und markierte den Ausgleich. Und es kam noch besser, denn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte staubte Tobias Stoßberger mit seinem siebten Saisontreffer nach einem Kopfball von Tobias Heiland zum 2:1 ab.

Vor knapp 500 Zuschauern hätte Albano Gashi in der 54. Minute für die Entscheidung sorgen können, scheiterte aber per Freistoß an der Latte. Petrovic: „Ab der 70. Minute haben wir gemerkt, dass wir das Spiel gewinnen können und auf einmal wacklige Knie bekommen. Dann mussten wir einige brenzlige Situationen überstehen, vor allem bei gefährlichen Standards.“ So ein Standard führte auch zum Ausgleich, als Josue M’bila eine Ecke am kurzen Pfosten unhaltbar für Ludwig Zech abfälschte (84.). Eichstätt traf auch noch den Pfosten, doch am Ende triumphierte Buchbach, weil Hingerl vom Punkt die Nerven behielt.