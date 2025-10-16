TSV Buchbach begnadigt suspendiertes Duo: Zech vor Comeback – Hiobsbotschaft für Sztaf

Torhüter Ludwig Zech darf nach seiner Suspendierung wieder eingreifen. Tobias Sztaf ist ebenfalls begnadigt worden, fällt allerdings verletzt lange aus.
Bewegte Zeiten beim Regionalliga-Dino TSV Buchbach: Die Vizemeisterschaft der Vorsaison ist offensichtlich kein Sicherheitskonzept für die aktuelle Spielzeit, in der es nach starkem Beginn seit Wochen nicht mehr läuft. Neben zahlreichen Verletzungen haben auch die Suspendierungen von Keeper Ludwig Zech und Angreifer Tobias Sztaf die Kader-Positionen der Rot-Weißen geschwächt.
„Wir haben die letzten sieben Wochen sehr viele Gespräche geführt und nach dem Fehlverhalten der Spieler vereinbart, dass wir mit etwas Abstand und Ruhe das Thema bewerten wollen. Der Verein steht geschlossen hinter dem vereinbarten Weg“, sagt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier, der jetzt bekanntgeben kann, dass Zech seit Montag wieder im Mannschaftstraining ist: „Er hat sich bei seinem Heimatverein fit gehalten, ob er am Wochenende bei der wichtigen Auswärtspartie beim FC Augsburg 2 schon wieder zwischen den Pfosten steht, ist noch offen. Das entscheidet natürlich das Trainerteam“, betont Bichlmaier.
Die aktuelle Misere nur auf die Torwartleistungen herunterzubrechen, greift natürlich zu kurz, teilweise fehlten in den letzten Wochen bis zu sechs Stammkräfte aus dem Top-Team der letzten Saison, da ist das eingespielte Gefüge ins Wanken geraten.
Immerhin ist Kapitän Philipp Walter ja nach Stand seiner Knieverletzung wieder an Bord, dafür fehlt neben Andreas Hirtlreiter nun auch Benedikt Orth wegen einer Sehnenverletzung langfristig.
Und auch auf Sztaf kann Trainer Aleksandro Petrovic frühestens wieder im Frühjahr zurückgreifen, weil sich der Angreifer beim Kreisligaspiel Mitte September gegen Grünthal das Kreuzband gerissen hat. Der letztjährige Top-Torschütze wurde bereits operiert und hat schon mit dem Reha-Programm begonnen. „Die Einsicht ist da, jetzt ist halt die unglückliche Verletzung dazwischengekommen“, sagte Bichlmaier: „Wir hatten uns diesen Zeit-Horizont gesetzt, um die Thematik von allen Seiten beleuchten zu können. Es gab auch die eine oder andere Anfrage, aber beide Spieler wollten in Buchbach bleiben, und wir wollen sie auch nicht abgeben.“