Ludwig Zech könnte beim TSV Buchbach wieder ins Tor rücken. – Foto: Michael Buchholz

TSV Buchbach begnadigt suspendiertes Duo: Zech vor Comeback – Hiobsbotschaft für Sztaf Kreuzbandriss beim Ex-Toptorschützen

Torhüter Ludwig Zech darf nach seiner Suspendierung wieder eingreifen. Tobias Sztaf ist ebenfalls begnadigt worden, fällt allerdings verletzt lange aus.

Bewegte Zeiten beim Regionalliga-Dino TSV Buchbach: Die Vizemeisterschaft der Vorsaison ist offensichtlich kein Sicherheitskonzept für die aktuelle Spielzeit, in der es nach starkem Beginn seit Wochen nicht mehr läuft. Neben zahlreichen Verletzungen haben auch die Suspendierungen von Keeper Ludwig Zech und Angreifer Tobias Sztaf die Kader-Positionen der Rot-Weißen geschwächt. „Wir haben die letzten sieben Wochen sehr viele Gespräche geführt und nach dem Fehlverhalten der Spieler vereinbart, dass wir mit etwas Abstand und Ruhe das Thema bewerten wollen. Der Verein steht geschlossen hinter dem vereinbarten Weg“, sagt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier, der jetzt bekanntgeben kann, dass Zech seit Montag wieder im Mannschaftstraining ist: „Er hat sich bei seinem Heimatverein fit gehalten, ob er am Wochenende bei der wichtigen Auswärtspartie beim FC Augsburg 2 schon wieder zwischen den Pfosten steht, ist noch offen. Das entscheidet natürlich das Trainerteam“, betont Bichlmaier.

„Beide Spieler wollten in Buchbach bleiben“ Die aktuelle Misere nur auf die Torwartleistungen herunterzubrechen, greift natürlich zu kurz, teilweise fehlten in den letzten Wochen bis zu sechs Stammkräfte aus dem Top-Team der letzten Saison, da ist das eingespielte Gefüge ins Wanken geraten.