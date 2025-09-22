TSV Buch nutzt Fehler eiskalt – 2:0 gegen Leerstetten

Am 4. Spieltag hatte der TSV Buch die Fußballerinnen des SV Leerstetten zu Gast. Die erste Halbzeit gestaltete sich insgesamt ausgeglichen. Beide Teams taten sich jedoch schwer, die entscheidenden letzten Pässe präzise zu spielen – zu oft fehlte es an Ruhe und Übersicht im Angriffsdrittel. Folgerichtig ging es torlos mit 0:0 in die Pause.

Direkt nach Wiederanpfiff kam es zu einer Schlüsselszene: Dem TSV Buch wurde ein umstrittener Elfmeter zugesprochen. Die Kapitänin Nadine Lang trat an, doch Ilka Ludewig im Tor des SVL bewahrte ihr Team mit einer starken Parade vor dem Rückstand und setzte ein Ausrufezeichen.