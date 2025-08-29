TSV Buch mit Befreiungsschlag gegen den SV Reinstetten

Im heutigen Auftakt des 4. Spieltags der Landesliga, Staffel 4, feierte der TSV 1889 Buch einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen den SV Reinstetten. Die Gastgeber setzten ein Ausrufezeichen.

Der TSV Buch startete druckvoll in die Partie und belohnte sich früh. In der 16. Minute brachte Timo Leitner die Gastgeber in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Manuel Schrapp in der 42. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Reinstetten zurück ins Spiel: Christoph Haas traf in der 52. Minute zum 1:2-Anschluss und sorgte für Spannung. Doch die Antwort des TSV Buch folgte spät, aber umso deutlicher: Robin Egle stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her und machte den ersten Saisonsieg perfekt. Kurz vor Abpfiff sah Manuel Schrapp die Rote Karte in der 90. Minute, was den Jubel der Gastgeber nur kurz trübte.

Mietingen will mit sechs Punkten aus drei Spielen den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Türkspor Neu-Ulm konnte bisher beide Auftritte gewinnen. Auf Seiten Mietingens fielen bislang 11 Tore. Das Duell verspricht Offensivfußball: Beide Teams haben in den letzten Partien regelmäßig getroffen.

Biberach/Riß ist noch sieglos, Kressbronn rangiert im Tabellenkeller. Nach drei Partien zum Start ohne Dreier wird dern FV Biberach/Riß versuchen, den ersten Sieg einzufahren. Kressbronn konnte bislang zwei Tore erzielen, bei vier Gegentreffern.

Morgen, 17:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen FC Wangen Wangen

Riedlingen ist nach zwei Spielen mit einem Sieg auf Platz 10, Wangen steht mit vier Punkten knapp davor. Wangen gewann zuletzt 3:1 gegen Heimenkirch. Die bisherigen Torerfolge: Wangen sieben Tore in drei Spielen, Riedlingen zwei Treffer. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 SC Staig SC Staig

SSG Ulm 99 belegt mit vier Punkten einen Mittelfeldplatz, Staig liegt als Aufsteiger überraschend auf Rang 2. SC Staig gewann zuletzt 5:1 gegen Mietingen, während Ulm 99 2:0 gegen Bad Schussenried siegte. Damit treffen zwei Teams mit starkem Offensivspiel aufeinander. ---

Der TSV Neu-Ulm sammelte bisher vier Punkte aus zwei Spielen, Laupheim sieben Punkte und ein Torverhältnis von 5:1. Die Formkurven deuten auf ein spannendes Duell, in dem beide Mannschaften auf Kontinuität und Tore setzen werden. ---

FC Srbija Ulm ist noch sieglos, Rot-Weiß Weiler führt die Tabelle souverän an. Rot-Weiß Weiler konnte in drei Spielen fünf Tore erzielen und steht defensiv solide. Srbija muss an seinen Abschlüssen arbeiten, um die Null-Punkte-Bilanz aufzubrechen. ---

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried TSV Heimenkirch Heimenkirch