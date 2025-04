TSV Buch gewinnt Sonntagsspiel gegen TSG Ehingen

---



Aufstiegsrunde







Mit einem knappen Heimerfolg bleibt der FC Blaubeuren dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. Nermin Velagic erzielte in der 48. Minute den einzigen Treffer der Partie. Weiler bleibt mit elf Punkten im Tabellenmittelfeld, während Blaubeuren auf Rang zwei klettert.

Der TSV Riedlingen feiert den zweiten Saisonsieg und konnte damit an Heimenkirch in der Tabelle auf Platz sieben vorbeiziehen. Jonas Siefert traf in der 14. und 90. Minute, dazwischen erhöhten Dennis Altergot (82.) und Pascal Schoppenhauer (85.). Heimenkirch belegt mit sechs Punkten Rang acht.

In einer intensiven Partie teilten sich der FC Wangen und die SSG Ulm 99 die Punkte. Die Gäste gingen früh durch Niklas Kraus (9.) in Führung, Okan Housein glich per Foulelfmeter aus (24.). Nach dem 1:2 (26.) traf erneut Okan Housein in der 64. Minute zum Endstand. Der FC Wangen steht mit elf Punkten auf Rang sechs, die SSG Ulm 99 belegt mit nun 16 Zählern Platz drei.

Der VfB Friedrichshafen verteidigt durch einen souveränen Auswärtssieg die Tabellenführung. Für die Gäste trafen Joshua Merz (11.), Eugen Strom (19.), Dennis Blaser (30.) und Pascal Rasmus (41.). Die Tore für Reinstetten erzielten Mathias Wesolowski (26.) und Simon Kehrle (90.+1). Der SV Reinstetten ist mit 15 Punkten nunf auf dem vierten Platz.







Abstiegsrunde



Dem TSV 1889 Buch gelang in einem hart umkäpmften Spiel in der Schlussphase der entscheidende Treffer. Timo Leitner traf in der 83. Minute zum 1:0-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit den vierten Saisonsieg. Mit nun 16 Punkten klettert Buch auf Rang sieben, während die TSG Ehingen mit acht Zählern auf Platz 10 verharrt.

Türkspor Neu-Ulm ist nach einem überzeugenden Heimsieg neuer Tabellenführer der Abstiegsrunde. Andrew Owusu traf doppelt (10., 52.), den Schlusspunkt setzte Engin Karasoy (89.). Ravensburg II bleibt mit 17 Punkten auf Rang sechs.

Für den SV Oberzell war gegen kompakte Gäste aus Ulm nichts zu holen. Mirhad Mehanovic traf doppelt (35., 67.), hinzu kam ein Eigentor von Jonas Metzler (63.). Oberzell bleibt mit nur fünf Punkten Tabellenletzter, Türkgücü Ulm hält mit 20 Zählern Anschluss an die Spitzengruppe.

Der SV Hohentengen sammelt mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Mengen im Derby wichtige Punkte im Abstiegskampf. Fabian Baur (29.) und Yannick Ender (73.) trafen für die Gastgeber, Alexander Klotz verkürzte per Foulelfmeter in der 89. Minute. Hohentengen schließt mit 13 Punkten zur Konkurrenz auf, Mengen bleibt bei 14 Zählern.

Der FV Biberach/Riß hat im Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen die nächste Pflichtaufgabe erfüllt und rückt mit nun 20 Punkten vorerst bis auf einen Zähler an Spitzenreiter SV Mietingen heran. Die Tore im Derby erzielten Kai Luibrand (29.) und Janik Martin (55.). Mit der aktuellen Serie (seit sieben Spiele in Folge ungeschlagen) festigt der FV seine Position im oberen Tabellendrittel. Der SV Ochsenhausen bleibt mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz und hat nun in elf Spielen bereits 25 Gegentreffer hinnehmen müssen.

Im Spitzenspiel der Abstiegsrunde setzte sich der FV Olympia Laupheim knapp mit 1:0 im Derby gegen den SV Mietingen durch. Dominik Ludwig erzielte in der 83. Minute das Tor des Tages. Damit zog der FV Olympia Laupheim in der Tabelle am SV Mietingen vorbei und verbesserte sich auf den zweiten Platz.