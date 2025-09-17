TSV Buch feiert Befreiungsschlag gegen FV Rot-Weiß Weiler

In der Landesliga, Staffel 4, brachte das heutige Nachholspiel zwischen dem TSV 1889 Buch und dem FV Rot-Weiß Weiler reichlich Spannung. Vor 240 Zuschauern gab es fünf Treffer, einen verschossenen Elfmeter und eine Gelb-Rote Karte – am Ende behielt der TSV knapp die Oberhand.
Die Partie begann mit hohem Tempo, doch lange hielten sich beide Teams in den Zweikämpfen auf. Erst kurz vor der Pause fiel der erste Treffer: In der 41. Minute brachte Jovo Beatović die Gäste aus Ulm in Führung. Damit belohnte sich Srbija Ulm für seine gute Leistung.
Nach dem Seitenwechsel drängte Biberach unermüdlich auf den Ausgleich. Immer wieder rollten die Angriffe auf das Ulmer Tor, doch lange fehlte die letzte Genauigkeit im Abschluss. Als die Zuschauer sich schon mit einer Niederlage abgefunden hatten, schlug Deniz Baris Mrden in der Nachspielzeit zu. Mit seinem Treffer in der 90.+2 Minute rettete er dem FV Biberach das 1:1 und sorgte für großen Jubel unter den heimischen Anhängern.
Von Beginn an war spürbar, dass beide Teams unbedingt Punkte brauchten. Der TSV 1889 Buch suchte sein Heil im Angriff und wurde belohnt: In der 26. Minute erzielte Niklas Riedel das 1:0 und brachte die Hausherren in Führung. Weiler kam jedoch entschlossener aus der Kabine. In der 51. Minute scheiterte Raimond Hehle mit einem Foulelfmeter an Torhüter Jonas Gebauer – eine Szene, die sich im Nachhinein als spielentscheidend erweisen sollte. Direkt danach glich Michael Schmid für die Gäste doch noch zum 1:1 aus.
Das Spiel blieb hitzig, in der 52. Minute schwächte sich der TSV, als Tim Voß mit Gelb-Rot vom Platz musste. Doch die Unterzahl schien die Gastgeber nur zusätzlich zu motivieren. Jan Freybott traf in der 61. Minute zum 2:1, und nur drei Minuten später legte erneut Niklas Riedel mit seinem zweiten Treffer das 3:1 nach. Weiler gab aber nicht auf und kam in der 80. Minute durch Michael Schmid noch einmal auf 3:2 heran. In einer nervenaufreibenden Schlussphase verteidigte Buch mit großem Einsatz den knappen Vorsprung.
