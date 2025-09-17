TSV Buch feiert Befreiungsschlag gegen FV Rot-Weiß Weiler

Die Partie begann mit hohem Tempo, doch lange hielten sich beide Teams in den Zweikämpfen auf. Erst kurz vor der Pause fiel der erste Treffer: In der 41. Minute brachte Jovo Beatović die Gäste aus Ulm in Führung. Damit belohnte sich Srbija Ulm für seine gute Leistung.

Nach dem Seitenwechsel drängte Biberach unermüdlich auf den Ausgleich. Immer wieder rollten die Angriffe auf das Ulmer Tor, doch lange fehlte die letzte Genauigkeit im Abschluss. Als die Zuschauer sich schon mit einer Niederlage abgefunden hatten, schlug Deniz Baris Mrden in der Nachspielzeit zu. Mit seinem Treffer in der 90.+2 Minute rettete er dem FV Biberach das 1:1 und sorgte für großen Jubel unter den heimischen Anhängern.

