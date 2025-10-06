TSV Brunsbrock siegt auch in Geestland und ist nun bester Aufsteiger

Dritter Sieg in Folge: Der TSV Brunsbrock setzte sich im Duell der Aufsteiger der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West beim FC Geestland mit 2:0 durch und kletterte damit auf Rang vier der Tabelle. Geestland kassierte hingegen die zweite Niederlage in Folge und belegt nun Platz sechs.

Von Beginn an zeigten die Gäste aus dem Landkreis Verden, dass sie die drei Punkte mitnehmen wollten. Nach acht Minuten brachte Jule Bothe den TSV in Führung. Nina Martens hatte zuvor aus 16 Metern abgezogen, die Torhüterin konnte den Ball nur nach vorn abwehren, sodass Bothe aus kurzer Distanz einschob. Nur zwei Minuten später erhöhte Xenia Block mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck auf 2:0.

„Schon früh zeigten wir, dass für den Gegner nichts zu holen ist“, sagte TSV-Trainer Lennart Gerken. Er lobte vor allem die Defensivarbeit seiner Mannschaft: „Unsere komplette Verteidigung mit Anne Martens, Sophia Lautenschläger, Kimberly Neuber, Fenja Vullmer und Janne Thies hatte zu jedem Zeitpunkt alles unter Kontrolle und hat viel nach vorne wegverteidigt.“

Trotz weiterer Chancen durch Ronja Luttmann, Xenia Block, Ammelie Schmidt und Nina Martens blieb es beim 2:0. Erst in der Schlussphase erspielte sich Brunsbrock noch einige Gelegenheiten, doch Geestlands Torhüterin parierte mehrfach stark.