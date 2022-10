Trainer Raphael Schwanthaler hofft mit dem TSV Brunnthal auf die Wende. – Foto: bro

TSV Brunnthal gibt die Hoffnung nicht auf – ein Quartett kommt zurück Tabellenletzter hofft auf Heimsieg gegen Eggenfelden

Wer am Tabellenende steht, wird vom Glück nicht verfolgt. Der TSV Brunnthal muss das schon seit Wochen feststellen und auch im Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden (Samstag, 14 Uhr) bleibt die Lage kritisch.

Brunnthal – Dennoch hofft Trainer Raphael Schwanthaler wieder auf eine konkurrenzfähige Elf, die auch wieder fünfmal wechseln kann. Am vergangenen Wochenende bei der chancenlosen Niederlage in Karlsfeld stand Noah Greiner symbolisch für die Not der Grün-Weißen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Brunnthal Brunnthal SSV Eggenfelden Eggenfelden 14:00 PUSH

Er stellte sich krank in den Dienst der Mannschaft, fuhr mit und setzte sich auf die Bank. In der 31. Minute schickte man ihn aufs Feld und musste 14 Minuten später in der Halbzeit feststellen, dass es nicht mehr geht. Diesmal muss der junge Spieler aussetzen und nun die Krankheit auskurieren.