Allgemeines
Der TSV Bruckhausen hat sich nach schwachem Start gefangen.
Der TSV Bruckhausen hat sich nach schwachem Start gefangen. – Foto: Marcel Eichholz

TSV Bruckhausen will Spitzengruppe unter Druck setzen

Unter Flutlicht empfängt der TSV Bruckhausen am Freitagabend RWS Lohberg. Diese Spiele gibt es in der Kreisliga A Duisburg außerdem.

Wenn der TSV Bruckhausen am Freitagabend gegen RWS Lohberg den Kreisliga-Spieltag in Duisburg eröffnet, dann ist die Zielsetzung klar: Ein Sieg soll her. Würde der TSV gewinnen, würde er nach Punkten mit dem FSV Duisburg gleichziehen und im Klassement auf den dritten Platz vorstoßen. In der Gruppe 1 kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel zwischen der TuS Mündelheim und Fatihspor Mülheim.

So läuft Spieltag 9 in der Gruppe 1

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
15:00

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
15:30

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
15:00

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
15:30

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
15:30

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
15:30

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
15:00live

So., 12.10.2025, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
12:30live

________________

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
So., 19.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Duisburger SV 1900 II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TSV Heimaterde Mülheim
So., 19.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 19.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - TuS Mündelheim
So., 19.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - Mülheimer SV 07 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr DSC Preußen - SV Heißen
So., 19.10.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Duissern
So., 19.10.25 17:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20

11. Spieltag
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr FC Taxi Duisburg - DSC Preußen
So., 26.10.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - ETuS Bissingheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - Duisburger FV 08 II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Duissern - SC Croatia Mülheim
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - Viktoria Buchholz II
So., 26.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - Fatihspor Mülheim
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TuSpo Saarn 1908

________________

So läuft Spieltag 9 in der Gruppe 2

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
19:30live

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
15:30

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
15:30

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
13:00

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
13:00

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
15:30

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
15:30

________________

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Hamborn 1890
So., 19.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - Eintracht Walsum
So., 19.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SV Heißen II
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FSV Duisburg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - TSV Bruckhausen

11. Spieltag
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Heißen II - RW Selimiyespor Lohberg
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SuS 09 Dinslaken II
So., 26.10.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - DJK Vierlinden
So., 26.10.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - 1. FC Hagenshof
So., 26.10.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - FC Albania Duisburg
So., 26.10.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 26.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SC Wacker Dinslaken

Aufrufe: 09.10.2025, 17:00 Uhr
Marcel EichholzAutor