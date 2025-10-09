TSV Bruckhausen will Spitzengruppe unter Druck setzen

Wenn der TSV Bruckhausen am Freitagabend gegen RWS Lohberg den Kreisliga-Spieltag in Duisburg eröffnet, dann ist die Zielsetzung klar: Ein Sieg soll her. Würde der TSV gewinnen, würde er nach Punkten mit dem FSV Duisburg gleichziehen und im Klassement auf den dritten Platz vorstoßen. In der Gruppe 1 kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel zwischen der TuS Mündelheim und Fatihspor Mülheim.
________________
10. Spieltag
So., 19.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Duisburger SV 1900 II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TSV Heimaterde Mülheim
So., 19.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 19.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - TuS Mündelheim
So., 19.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - Mülheimer SV 07 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr DSC Preußen - SV Heißen
So., 19.10.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Duissern
So., 19.10.25 17:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
11. Spieltag
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr FC Taxi Duisburg - DSC Preußen
So., 26.10.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - ETuS Bissingheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - Duisburger FV 08 II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Duissern - SC Croatia Mülheim
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - Viktoria Buchholz II
So., 26.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - Fatihspor Mülheim
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TuSpo Saarn 1908
________________
________________
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Hamborn 1890
So., 19.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - Eintracht Walsum
So., 19.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SV Heißen II
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FSV Duisburg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - TSV Bruckhausen
11. Spieltag
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Heißen II - RW Selimiyespor Lohberg
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SuS 09 Dinslaken II
So., 26.10.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - DJK Vierlinden
So., 26.10.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - 1. FC Hagenshof
So., 26.10.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - FC Albania Duisburg
So., 26.10.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 26.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SC Wacker Dinslaken