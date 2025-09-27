TSV Bruckhausen siegt kampflos, Mündelheim wieder vorn, Duissern 3:3

Der TSV Bruckhausen hat eine Aufholjagd gestartet. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie hat das Team in der Kreisliga A2 Duisburg den Kontakt zur Spitzengruppe hergestellt und am Freitag drei Punkte am Grünen Tisch bekommen. Der TV Jahn Hiesfeld trat zu seiner Partie beim TSV nicht an. In der Gruppe 1 hat TuS Mündelheim mit einem 5:1-Erfolg gegen den DSC Preußen die Tabellenführung übernommen. Im Spitzenspiel trennten sich der SV Duissern und Fatihspor Mülheim 3:3-Unentschieden und der SV Heißen gewann das Stadtduell gegen dem Mülheimer SV II mit 5:1. Diese Spiele gibt es außerdem am Sonntag.

Die Tus Mündelheim hat mit einem 5:1-Sieg gegen den DSC Preußen am Freitagabend die Tabellenführung übernommen. Marius Wischnewski (12.) und Levin Keldermann (19.) brachten den Bezirksliga-Absteiger schon früh auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste durch Philip Kosmell zwar verkürzen (56.), Doch Jordi Röder stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (70.). In der Schlussphase schlug die TuS noch einmal doppelt zu: Pascal Schneider (85.) sowie Laurenz Deck (90.+2) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Ebenfalls mit 5:1 setzte sich der SV Heißen im Stadtduell bei der zweiten Mannschaft des Mülheimer SV durch. David Beschorner traf dreifach (12./50./59.), Enes Tezsoy schnürte einen Doppelpack (53/74.). Im Spitzenspiel standen sich der SV Duissern und Fatihspor Mülheim gegenüber. Nach 90 intensiven Minuten und einem spannenden Spielverlauf endete die Begegnung 3:3-Unentschieden. Marvin Ellmann und Anil Yildirim trafen jeweils doppelt.