TSV Bruckhausen siegt kampflos, Mündelheim wieder vorn, Duissern 3:3

Der TSV Bruckhausen hat eine Aufholjagd gestartet. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie hat das Team in der Kreisliga A2 Duisburg den Kontakt zur Spitzengruppe hergestellt und am Freitag drei Punkte am Grünen Tisch bekommen. Der TV Jahn Hiesfeld trat zu seiner Partie beim TSV nicht an. In der Gruppe 1 hat TuS Mündelheim mit einem 5:1-Erfolg gegen den DSC Preußen die Tabellenführung übernommen. Im Spitzenspiel trennten sich der SV Duissern und Fatihspor Mülheim 3:3-Unentschieden und der SV Heißen gewann das Stadtduell gegen dem Mülheimer SV II mit 5:1. Diese Spiele gibt es außerdem am Sonntag.
Die Tus Mündelheim hat mit einem 5:1-Sieg gegen den DSC Preußen am Freitagabend die Tabellenführung übernommen. Marius Wischnewski (12.) und Levin Keldermann (19.) brachten den Bezirksliga-Absteiger schon früh auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste durch Philip Kosmell zwar verkürzen (56.), Doch Jordi Röder stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (70.). In der Schlussphase schlug die TuS noch einmal doppelt zu: Pascal Schneider (85.) sowie Laurenz Deck (90.+2) schraubten das Ergebnis in die Höhe.
Ebenfalls mit 5:1 setzte sich der SV Heißen im Stadtduell bei der zweiten Mannschaft des Mülheimer SV durch. David Beschorner traf dreifach (12./50./59.), Enes Tezsoy schnürte einen Doppelpack (53/74.). Im Spitzenspiel standen sich der SV Duissern und Fatihspor Mülheim gegenüber. Nach 90 intensiven Minuten und einem spannenden Spielverlauf endete die Begegnung 3:3-Unentschieden. Marvin Ellmann und Anil Yildirim trafen jeweils doppelt.
________________
8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - Mülheimer SV 07 II
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SC Croatia Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 05.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Duissern
So., 05.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - TuS Mündelheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - TSV Heimaterde Mülheim
9. Spieltag
So., 12.10.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - TuSpo Saarn 1908
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - ETuS Bissingheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - Fatihspor Mülheim
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Duissern - Duisburger FV 08 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - FC Taxi Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - DSC Preußen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Viktoria Buchholz II
________________
Drei Punkte gab es für den TSV Bruckhausen gegen den TV Jahn Hiesfeld. Gespielt wurde allerdings nicht, der Jahn trat in Bruckhausen nicht an, sodass es drei Punkte am Grünen Tisch gab.
________________
8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SV Hamborn 1890
So., 05.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - MTV Union Hamborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - TSV Bruckhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - Sportfreunde Walsum 09
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - DJK Vierlinden
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Eintracht Walsum
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - DJK Vierlinden
So., 12.10.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - FC Albania Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - 1. FC Hagenshof
So., 12.10.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SC Wacker Dinslaken