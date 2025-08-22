 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der TSV Bruckhausen will den ersten Sieg.
Der TSV Bruckhausen will den ersten Sieg. – Foto: Marcel Eichholz

TSV Bruckhausen nach Auftaktniederlage gefordert

Kreisliga A Duisburg: Das bringt Spieltag zwei!

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Es ist an der Zeit für den zweiten Spieltag in der Kreisliga A Duisburg. Nach dem torreichen Auftakt stehen auch an diesem Wochenende wieder spannende Duelle auf der Agenda. Los geht es bereits am Freitagabend, an dem der 1. FC Hagenshof den SV Gelb-Weiß Hamborn empfängt. Außerdem ist der TSV Bruckhausen nach der Auftaktniederlage gegen den FSV Duisburg nun gegen Eintracht Walsum gefordert. Diese Partien gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 2 in der Gruppe 1

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
15:30live

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
15:00

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
15:30

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
15:30

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
15:30

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
15:00live

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
15:15live

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Viktoria Buchholz II
So., 31.08.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Mülheimer SV 07 II
So., 31.08.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Fatihspor Mülheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - FC Taxi Duisburg
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 31.08.25 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - DSC Preußen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Duissern

4. Spieltag
So., 07.09.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Duissern
So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 07.09.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger FV 08 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SC Croatia Mülheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Mündelheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim

So läuft Spieltag 2 in der Gruppe 2

Heute, 19:30 Uhr
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
19:30

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
19:00live

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
15:30live

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
15:30

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
15:00

So., 24.08.2025, 18:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
18:30

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
So., 31.08.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - TV Jahn Hiesfeld
So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - 1. FC Hagenshof
So., 31.08.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Heißen II
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - RW Selimiyespor Lohberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TSV Bruckhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Sportfreunde Walsum 09

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Hamborn 1890
So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - Eintracht Walsum
So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SuS 09 Dinslaken II
So., 07.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - DJK Vierlinden
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - FSV Duisburg
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - MTV Union Hamborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930

