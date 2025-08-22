TSV Bruckhausen nach Auftaktniederlage gefordert

Es ist an der Zeit für den zweiten Spieltag in der Kreisliga A Duisburg. Nach dem torreichen Auftakt stehen auch an diesem Wochenende wieder spannende Duelle auf der Agenda. Los geht es bereits am Freitagabend, an dem der 1. FC Hagenshof den SV Gelb-Weiß Hamborn empfängt. Außerdem ist der TSV Bruckhausen nach der Auftaktniederlage gegen den FSV Duisburg nun gegen Eintracht Walsum gefordert. Diese Partien gibt es außerdem.
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Viktoria Buchholz II
So., 31.08.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Mülheimer SV 07 II
So., 31.08.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Fatihspor Mülheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - FC Taxi Duisburg
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 31.08.25 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - DSC Preußen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Duissern
4. Spieltag
So., 07.09.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Duissern
So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 07.09.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger FV 08 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SC Croatia Mülheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Mündelheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
3. Spieltag
So., 31.08.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - TV Jahn Hiesfeld
So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - 1. FC Hagenshof
So., 31.08.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Heißen II
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - RW Selimiyespor Lohberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TSV Bruckhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Sportfreunde Walsum 09
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Hamborn 1890
So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - Eintracht Walsum
So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SuS 09 Dinslaken II
So., 07.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - DJK Vierlinden
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - FSV Duisburg
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - MTV Union Hamborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930