TSV Brodswinden – TSV Brand 0:4 (0:1)

Nach dem durchaus ärgerlichen Unentschieden im Nachholspiel unter der Woche gegen die DJK Eibach, traten die Damen des TSV Brand die weite Auswärtsfahrt nach Brodswinden mit einem klaren Ziel an: Die drei Punkte wollte man mit nach Brand nehmen. So begannen die Branderinnen das Spiel druckvoll. Bereits in der 3. Minute prüfte Tassia Schmiedel die gegnerische Torfrau erstmals mit einem schönen Distanzschuss, der aber noch geklärt werden konnte. Nach einer viertel Stunde überraschten die Branderinnen ihre Gegnerinnen mit einem schnell ausgeführten Freistoß. Katharina Haas schnappte sich den Ball und flankte punktgenau auf die durchgestartete Sophie Bauer, die den Ball mit viel Gefühl über die Keeperin hinweg zum 0:1 in die Maschen hob (16.). Die Überlegenheit des TSV Brand hielt auch in Folge weiter an, jedoch verpasste man es die Führung weiter auszubauen. Abschlüsse von Eva Singer oder Sophie Bauer verfehlten ihr Ziel aber knapp. Die Damen des TSV Brodswinden versuchten ihrerseits immer wieder mit langen Bällen der Brander Defensive gefährlich zu werden, die aber entschärft oder vom Brander Keeper Ben Teltsch geklärt werden konnten. Die Branderinnen ließen sich immer wieder von dem hektischen Spielgeschehen anstecken und schafften es oft nicht, ihre Angriffe clever und ruhig zu Ende zu spielen, obwohl sie auf dem Feld überlegen waren. Auch nachfolgende Angriffe scheiterten an den finalen Pässen und so blieb es beim knappen 0:1 zur Pause.

Mit dem Vorsatz die Überlegenheit nun in Tore umzumünzen, kamen die Gäste aus der Pause und so dauerte es nur bis zur 50. Minute als Evi Schlagenhaufer sich auf dem rechten Flügel stark durchsetzte und Lena Übel die Hereingabe zum 0:2 direkt verwandelte. Fast im direkten Gegenzug kam der TSV Brodswinden zu seiner besten Chance des Tages. Die gegnerische Stürmerin scheiterte jedoch an der Brander Latte (52.). Etwa 10 Minuten später konnten sich die Damen des TSV Brand dann die nächsten Chancen herausspielen. Daniela Puscha scheiterte erst an der gegnerischen Torhüterin (63.), direkt danach an der Latte (65.) und auch Sophie Bauer konnte aus kurzer Distanz den Ball nicht im Tor unterbringen (66.). In der 74. Minute passte dann wieder alles zusammen: Eva Singer fand mit einem schönen Schnittstellenpass Evi Schlagenhaufer, die die herauslaufende Torhüterin umkurvte und zum 0:3 einnetzte. Brodswinden gab sich aber während des gesamten Spiels nicht auf und versuchte in der letzten Viertelstunde noch zum Anschlusstreffer zu kommen, aber die gegnerischen Spielerinnen konnten mit zwei Abschlüssen die eingewechselte Stammkeeperin Tatjana Auterhoff nicht überwinden. Auf der Gegenseite misslang der Torhüterin des TSV Brodswinden in der 80. Minute ein Abstoß auf dem rutschigen Rasen. Evi Schlagenhaufer konnte den Ball zentral in der Spitze abfangen und sicher zum 0:4-Endstand verwandeln.

Mit diesem letztlich ungefährdeten Sieg im Rücken wollen die Branderinnen nun den Endspurt der Hinrunde möglichst erfolgreich gestalten. Denn schon nächsten Samstag erwarten die Damen des TSV Brand mit dem VfL 1947 Ehingen einen starken Gegner, der ebenfalls im oberen Tabellendrittel mitmischt.