TSV Brand - 1. FC Nürnberg III 6:2 (2:2)

Am vergangenen Samstag empfing die Frauenmannschaft des TSV Brand die dritte Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Nach der ersten Saisonniederlage in Mosbach sieben Tage zuvor war der Wille umso größer, die drei Punkte in Brand zu behalten.

Die Anfangsphase war sehr chaotisch, in den ersten 15 Minuten ergaben sich nur sehr wenige herausgespielte Angriffe auf beiden Seiten, stattdessen war das Spiel zunächst von Hektik und Ballverlusten geprägt. In der 14. Minute gelang der Heimmannschaft der Führungstreffer nach einer Standardsituation, als Katharina Haas die Hereingabe von Anna Heuschmann in Folge eines Freistoßes, per Kopf zum 1:0 verwertete (14.). Die Nürnbergerinnen zeigten sich davon wenig beeindruckt, waren in den nächsten zehn Minuten die etwas gefährlichere Mannschaft und konnten sich vor allem über lange Bälle Chancen erspielen. Auf diese Art gelang ihnen auch sechs Minuten nach dem Brander Führungstreffer durch Blessing Appau Antwi nach Vorlage von Jennifer Thiemann der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich zum 1:1 (20.).

Brand fand nicht gut ins Spiel und zeigte ungewöhnlich viele Unsicherheiten. So fand das kampfbetonte Spiel vorrangig im Mittelfeld statt. Kurz vor der Halbzeit setzte sich Stephanie Barabas auf der rechten Seite durch und brachte eine scharfe flache Hereingabe in den Sechzehner. Evi Schlagenhaufer, die nur zwei Minuten vorher eingewechselt wurde, versenkte den Ball am langen Pfosten mit ihrem ersten Ballkontakt zur erneuten Führung im Tor (43.). Doch auch diesmal blieb die Führung nicht lange bestehen, denn nur zwei Zeigerumdrehungen später traf Shirin Fattahi-Farid, ebenfalls kurz nach ihrer Einwechslung zum 2:2 Halbzeitstand (45.).

Die erste gute Chance nach der Pause konnten die Gäste für sich verbuchen, als Jennifer Thiemann allein auf Tatjana Auterhoff zulief, letztendlich aber an der Brander Torfrau scheiterte (47.) Nach diesem Angriff wendete sich das Blatt, während die Nürnbergerinnen kaum noch Möglichkeiten kreieren konnten, hatte sich die Heimmannschaft allmählich eingespielt und wurde immer wieder gefährlich.