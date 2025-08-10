TSV Botenheim triumphiert beim Zabergäupokal 2025

Intensiver Start in die K.o.-Phase Das Viertelfinale brachte die ersten Überraschungen. Gastgeber GSV Eibensbach unterlag dem TGV Dürrenzimmern mit 1:3, während Türkgücü Eibensbach sich mit 3:1 gegen die Sportfreunde Stockheim durchsetzte. Der TSV Güglingen gewann knapp mit 1:0 gegen den TSV Cleebronn, und der TSV Botenheim siegte mit 3:1 gegen die SGM Meimsheim/Brackenheim. Damit waren die Halbfinalpaarungen für den Finaltag perfekt.

Packende Vorrunde mit Favoritensiegen Bereits in der Vorrunde zeigten sich die späteren Finalisten in bestechender Form. In der Gruppe 1 setzte sich der GSV Eibensbach mit vier Punkten knapp vor den Sportfreunden Stockheim durch. Türkgücü Eibensbach dominierte die Gruppe 2 mit zwei Siegen, während der TGV Dürrenzimmern als Zweiter weiterkam. In der Gruppe 3 holte der TSV Güglingen die maximale Ausbeute von sechs Punkten, gefolgt von der SGM Meimsheim/Brackenheim. Die Gruppe 4 entschied der TSV Botenheim ungeschlagen für sich, während der TSV Cleebronn Rang zwei belegte.

Halbfinals mit knappen Entscheidungen

Türkgücü Eibensbach traf im ersten Halbfinale auf den TGV Dürrenzimmern und setzte sich dank eines 1:0-Erfolgs durch. Zudem kam es zum spannenden Duell zwischen dem TSV Güglingen und dem TSV Botenheim. Hier behielten die Botenheimer mit 2:1 knapp die Oberhand und zogen ins Finale ein.

Klares Ergebnis im Spiel um Platz drei

Im kleinen Finale zeigte der TSV Güglingen seine Offensivqualitäten und besiegte den TGV Dürrenzimmern deutlich mit 3:0. Damit sicherten sich die Güglinger den dritten Platz und schlossen das Turnier mit nur einer Niederlage ab.

Finale als Höhepunkt des Turniers

Das Endspiel zwischen Türkgücü Eibensbach und dem TSV Botenheim hielt, was es versprach. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, in dem die Defensivreihen lange standhielten. Am Ende gelang dem TSV Botenheim der entscheidende Treffer zum 1:0, womit sie den prestigeträchtigen Zabergäupokal 2025 gewannen. Türkgücü musste sich trotz starker Leistungen in der Vorrunde und im Halbfinale mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Ein Turnier mit besonderer Bedeutung

Die Rückkehr des Zabergäupokals nach Eibensbach – zehn Jahre nach der letzten Ausrichtung durch den GSV – und das 100-jährige Vereinsjubiläum verliehen dem Wettbewerb einen besonderen Charme. Neben dem sportlichen Geschehen begeisterte auch das Rahmenprogramm, insbesondere die PlayersNight, Spieler und Zuschauer gleichermaßen. Das Turnier bot einmal mehr den Beweis, wie sehr der Fußball im Zabergäu lebt – mit spannenden Spielen, regionalem Zusammenhalt und einer Atmosphäre, die lange in Erinnerung bleiben wird.