TSV Botenheim mit Kantersieg, erster Punktverlust für Untergriesheim

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – Spvgg Oedheim 1:1

Die Spvgg Oedheim sicherte sich in letzter Sekunde einen Punkt gegen die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn. Markus Schmelcher brachte die Gastgeber in Führung (29.), doch in der Nachspielzeit glich Hamez Merxha per Handelfmeter (90.+5) aus. SGM-Spieler Jannis Ehmann sah Gelb-Rot (90.+5).

TSV Erlenbach II – TSV Heinsheim 2:4

Patrick Carvalho war der Mann des Spiels beim 4:2-Erfolg des TSV Heinsheim über Erlenbach II. Nach dem frühen 1:0 durch Marvin Rapp (10.) drehte Carvalho die Partie mit vier Treffern (39., 40., 61., 74.). Max Mattes (81.) betrieb Ergebniskosmetik.

TSV Löwenstein – FV Wüstenrot 0:0

Beide Mannschaften besaßen Chancen zum Siegtor, doch am Ende trennten sich Löwenstein und Wüstenrot torlos.

Spvgg Möckmühl – TSV Weinsberg 1:3

Vor 200 Zuschauern setzte sich Weinsberg in Möckmühl mit 3:1 durch. Elias Fleps (2.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Luca Ehmann drehte mit einem Doppelpack (7., 26.) das Spiel. Ömer Öztürk verwandelte einen Foulelfmeter (68.) zum 1:3-Endstand. Carsten Fischer (TSV Weinsberg) sah in der gleichen Minute Gelb-Rot, und Ehmann scheiterte später vom Punkt (78.).

TSV Hardthausen – SGM Neudenau/Siglingen 3:1

Hardthausen setzte sich mit 3:1 gegen Neudenau/Siglingen durch. Nick Herkert (15.) und Thomas Nasarkin per Elfmeter (30.) trafen zur 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstor durch Robert Walz (36.) sorgte Alexander Mohr (90.+2) für die Entscheidung.

SC Amorbach – VfL Obereisesheim 5:2

Torfestival in Amorbach: Nach einem frühen 0:2-Rückstand durch Matthias Schmidt (6., 16./Elfmeter) drehte der SC Amorbach das Spiel. Furkan Kaya (18.), Dennis Handschuh (27., 71.) und Furkan Öler (43., 86.) trafen zum deutlichen 5:2-Sieg.

Sportfreunde Untergriesheim – SV Sülzbach 1:1

Der Tabellenführer ließ gegen den Verfolger SV Sülzbach Punkte liegen. Tim Falk (14.) brachte Untergriesheim in Führung, doch Matthias Kranzioch (90.) glich spät aus.