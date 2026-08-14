TSV Bordesholm will nachlegen – TSV Gadeland sucht die ersten Punkte

– Foto: Thore Sörensen

Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein. Der TSV Bordesholm hat zwei seiner ersten drei Saisonspiele gewonnen und steht mit sechs Punkten auf Tabellenplatz fünf. Der TSV Gadeland wartet dagegen nach zwei Begegnungen noch auf den ersten Zähler und reist als Tabellen-16. an. Allerdings haben die Gäste eine Partie weniger absolviert als die Bordesholmer.

„Mit zwei Siegen und einer Niederlage sind wir mit dem Saisonstart grundsätzlich zufrieden“, sagt Blum. Ganz ohne Ärger blickt der Trainer allerdings nicht auf die ersten Wochen zurück. Zum Auftakt unterlag Bordesholm beim Edendorfer SV mit 1:2. „Wenn man sich allerdings das Spiel in Edendorf anschaut, wäre dort sicherlich auch ein anderes Ergebnis möglich gewesen“, hadert Blum.

Anstoß ist am Samstag um 13.30 Uhr auf der Bordesholmer Sportanlage. Für die Gastgeber bietet sich dort die Gelegenheit, den insgesamt gelungenen Start weiter auszubauen.

Die Reaktion auf die Niederlage stimmte. Im ersten Heimspiel setzte sich der TSV mit 5:2 gegen den TuS Bargstedt durch. Am vergangenen Dienstag folgte ein 1:0-Auswärtssieg beim SV Boostedt. Damit hat Bordesholm zuletzt zweimal in Folge gewonnen und steht nach drei Spielen bei 7:4 Toren.

Für Blum bestätigen die ersten Ergebnisse auch den Eindruck, den er vom neu zusammengestellten Kader gewonnen hat. „Insgesamt zeigt sich, dass wir mit unserem Kader und auch mit den Neuzugängen eine gute Mannschaft für diese Liga zusammengestellt haben“, zieht der Coach Bilanz.

Blum setzt auf die Breite des Kaders

Gadeland ist für die Bordesholmer allerdings schwer einzuschätzen. „Über den kommenden Gegner können wir nicht allzu viel sagen, da wir Gadeland noch nicht wirklich kennen“, sagt Blum. Entsprechend soll sich seine Mannschaft weniger am Gegner orientieren, sondern die eigene Spielidee durchsetzen.

„Wir wollen uns vor allem auf unsere eigene Leistung konzentrieren, unsere Stärken auf den Platz bringen und möglichst die nächsten drei Punkte holen“, betont der Trainer.

Der TSV Gadeland ist bislang noch nicht in der neuen Saison angekommen – zumindest, wenn man ausschließlich auf die Ergebnisse schaut. Die Mannschaft von Trainer Sven Jacob startete mit einer 2:3-Heimniederlage gegen die SG Weddelbrook/Nützen. Am vergangenen Dienstag folgte ein 0:2 gegen Rot-Weiß Kiebitzreihe. Damit stehen nach zwei Partien null Punkte und 2:5 Tore zu Buche.

Dass Gadeland erst zwei Spiele absolviert hat, relativiert den letzten Tabellenplatz allerdings etwas. Während ein Großteil der Konkurrenz bereits dreimal im Einsatz war, hat der TSV noch eine Partie in der Hinterhand. Für die Gäste wäre ein Punktgewinn in Bordesholm dennoch wichtig, um den Anschluss frühzeitig wiederherzustellen.

Bordesholm kann personell offenbar aus dem Vollen beziehungsweise zumindest aus einem ausreichend großen Aufgebot schöpfen. Gerade darin sieht Blum eine Stärke seiner Mannschaft. „Kadertechnisch sind wir für das Spiel gegen Gadeland gut aufgestellt“, sagt er. Auch von der Bank könne sein Team Qualität nachlegen.

„Dadurch haben wir bei notwendigen Wechseln keinen großen Qualitätsverlust und keinen Nachteil“, betont Blum. Genau darin zeige sich, dass der Kader nicht nur qualitativ gut, sondern auch breit aufgestellt sei.

Auf dem Papier geht Bordesholm damit als Favorit in die Begegnung. Zwei Siege in Serie und sechs Punkte treffen auf ein Gadelander Team, das noch auf sein erstes Erfolgserlebnis wartet. Blum will sich von dieser Konstellation allerdings nicht dazu verleiten lassen, den Gegner zu unterschätzen. Für seine Mannschaft geht es vielmehr darum, die positiven Eindrücke der ersten drei Partien mitzunehmen – und gleichzeitig den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.