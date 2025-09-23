TSV Bordesholm kassiert herbe 2:10-Pleite gegen Eidertal Molfsee II

Böse mit 2:10 geht der personell völlig neu aufgestellte Landesliga-Absteiger TSV Bordesholm gegen den Aufsteiger SpVg Eidertal Molfsee II unter. „Zur Halbzeit 7:1, das ist schon klar genug gewesen. Dann haben wir auch etwas umgestellt“, tritt das Team von Daniel Blum gegen einen Gast an, der mit viel höherklassigem Potenzial nach Bordesholm gekommen ist.

Zu Beginn deutete noch nichts auf ein Debakel hin. Bordesholm spielte engagiert mit, erarbeitete sich einige Szenen – einzig der letzte Pass wollte nicht ankommen. Nach einer Viertelstunde schlug dann die spielerisch überlegene Mannschaft von Coach Chris Foley hart zu. Nachdem sich die klar favorisierte Elf von Chris Foley am forschen Auftritt der Bordesholmer orientiert hatte, ging Bordesholm nach dem Doppelschlag von Finn Langkowski zu Boden.

1:2-Hoffnung durch Fried Wollenteit schnell ad acta gelegt

Daran ändert auch der schöne Anschlusstreffer von Fried Wollenteit, einer der besten Kicker auf dem Platz, nichts. Die Platzherren kamen kurz hoch. Der offensivfreudige Eidertaler Verteidiger Maximilian Walter sorgte schnell dafür, dass die Gedanken beim TSV an eine Überraschung im Hinterstübchen vergraben wurden. In der Folge erhöhten in regelmäßigen Abständen Fin Bartels und Co. im ersten Durchgang auf 7:1. Erfolgreichste Sdchützen waren Finn Langkowski mit vier und Sören Schnoor mit drei Treffern.

Zu viel Raum hinter Bordesholms Abwehrkette

Die individuelle Überlegenheit der Foley-Truppe war einfach zu erdrückend. Die Bordesholmer verteidigten mit einem Mittelfeldpressing. Die letzte Reihe stand vielleicht fünf bis zehn Meter zu hoch, sodass die SpVg mit Bällen über die Abwehr und auch mit guten Kombinationen zu einfach hinter die Abwehrkette kam. Den Raum nutzten die Gäste schließlich gut aus.