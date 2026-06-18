TSV Boisheim holt Eigengewächs Lukas Bender zurück Nach nur einem Jahr kehrt Lukas Bender vom Dülkener FC zurück zum TSV Boisheim. Mit erst 20 Jahren bringt der Defensivspieler bereits viel Seniorenerfahrung mit und soll die Mannschaft in der kommenden Saison verstärken. von Tristan Benten · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Boisheim begrüßt Bender zurück – Foto: Michael Locke

Der TSV Boisheim kann den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren – und gleichzeitig einen alten Bekannten begrüßen. Lukas Bender kehrt nach einem Jahr beim Dülkener FC zu seinem Heimatverein zurück und soll die Defensive des TSV verstärken.

Anfänge beim Dülkener FC Bereits in seiner zweiten Saison im Herrenbereich sammelte der 20-Jährige wertvolle Erfahrungen im Trikot des TSV Boisheim. Insgesamt absolvierte er 31 Pflichtspiele für den Verein, davon 25 in der Kreisliga A. Dabei kam Bender überwiegend als rechter Außenverteidiger zum Einsatz und steuerte eine Vorlage bei. Trotz seines jungen Alters verfügt der Defensivspieler bereits über beachtliche Erfahrung im Seniorenfußball - 59 Einsätze im Herrenbereich konnte er bereits sammeln. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte er beim Dülkener FC, bevor er nach Boisheim wechselte. Nach nur einer Spielzeit ging es zurück nach Dülken, ehe er sich für die kommende Saison wieder für den TSV entschied.