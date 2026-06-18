TSV Boisheim holt Eigengewächs Lukas Bender zurück

Der TSV Boisheim kann den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren – und gleichzeitig einen alten Bekannten begrüßen. Lukas Bender kehrt nach einem Jahr beim Dülkener FC zu seinem Heimatverein zurück und soll die Defensive des TSV verstärken.
Bereits in seiner zweiten Saison im Herrenbereich sammelte der 20-Jährige wertvolle Erfahrungen im Trikot des TSV Boisheim. Insgesamt absolvierte er 31 Pflichtspiele für den Verein, davon 25 in der Kreisliga A. Dabei kam Bender überwiegend als rechter Außenverteidiger zum Einsatz und steuerte eine Vorlage bei.
Trotz seines jungen Alters verfügt der Defensivspieler bereits über beachtliche Erfahrung im Seniorenfußball - 59 Einsätze im Herrenbereich konnte er bereits sammeln. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte er beim Dülkener FC, bevor er nach Boisheim wechselte. Nach nur einer Spielzeit ging es zurück nach Dülken, ehe er sich für die kommende Saison wieder für den TSV entschied.
Dass Bender nun nach Boisheim zurückkehrt, sorgt auch bei Trainer Daniel Schrörs für große Freude. "Luki kam vor zwei Jahren aus der Dülkener Jugend zu uns und hatte in seiner ersten Zeit sicherlich kein einfaches Jahr. Das lag allerdings weniger an ihm selbst, sondern vielmehr an den damaligen Rahmenbedingungen in unserer ersten Mannschaft, was die Entwicklung für junge Spieler erschwert hat“, erklärte Schrörs auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins. Er führte noch aus: "Das Jahr beim DFC hat ihm aus meiner Sicht sehr gutgetan. Er konnte dort nochmal wichtige Erfahrungen sammeln und sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln. Umso mehr freuen wir uns, dass er jetzt wieder bei uns ist. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft verstärken und eine wichtige Rolle einnehmen wird. Mit seinen jungen 20 Jahren passt er sicherlich auch perfekt ins Team.“
Mit der Rückkehr von Lukas Bender gewinnen die Boisheimer nicht nur einen wichtigen Spieler zurück, sondern auch einen Akteur, der den Verein und sein Umfeld bereits bestens kennt.