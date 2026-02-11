TSV Bogen: »Viel darf nicht passieren« - Saison-Aus für Gmeinwieser Auch für die Rautenstädter neigt sich die Vorbereitung dem Ende entgegen +++ FuPa hat sich mit Neu-Coach Max Bachl-Staudinger unterhalten von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Michael Faber (in weiß) steht nach seiner Knieblessur aus dem Herbst wieder auf dem Platz, wie hier am vergangenen Wochenende im Testspiel bei Fortuna Regensburg. – Foto: Felix Schmautz

Mit Max Bachl-Staudinger als neuem Cheftrainer geht der TSV Bogen in die Restsaison der Landesliga Mitte. Die Vorbereitung neigt sich dem Ende entgegen. Der Startschuss in die Frühjahrsrunde soll für die Rautenstädter in zehn Tagen mit dem Nachholspiel beim SC Luhe-Wildenau fallen. Ob allerdings in der nördlichen Oberpfalz gespielt werden kann, ist witterungsbedingt noch nicht sicher.

Mit der Vorbereitung ist Ex-Profi Max Bachl-Staudinger im Großen und Ganzen zufrieden, auch wenn die Bogener in Ermangelung eines Kunstrasenplatzes in der Wintervorbereitung fast schon traditionell kreativ sein müssen. "Wir haben uns zweimal pro Woche auf dem neuen Kunstrasen in Straubing eingemietet. Dazu kommen Kraft- und Fitnesseinheiten. Die Jungs ziehen gut mit. Es ist halt wie üblich in der Vorbereitung. Wir wollen Gas geben." Die 0:6-Testspielklatsche gegen den Bayernligisten Fortuna Regensburg am vergangenen Wochenende will der 35-Jährige nicht überbewerten: "Da hatten wir keinen guten Tag erwischt. Man muss aber auch klar sagen, dass die Fortuna eine richtig gute Truppe mit einigen hochinteressanten Spielern beisammen hat. Ich habe sie noch nie so stark gesehen wie im Moment. Aber uns wurde schon auch aufgezeigt, und das war auch gut so: Wir müssen bis zum Saisonstart Ende Februar noch deutlich zulegen."



Kommende Woche steht offiziell der finale Test gegen den FSV VfB Straubing auf dem Programm. Kann in Luhe-Wildenau am 21. Februar nicht wie geplant die Frühjahrsrunde eröffnet werden, wonach es derzeit aussieht, dann steht noch eine Testpartie gegen den Kreisligisten SV Auerbach auf dem Programm.

Für Jonas Gmeinwieser ist die Saison leider vorzeitig beendet. – Foto: Charly Becherer





Personell habe die Bogener einige Sorgenkinder. Bitter: Stürmer Jonas Gmeinwieser musste sich nach seiner schweren Knieverletzung, die er sich im Herbst zugezogen hatte, im Januar erneut unters Messer legen und operieren lassen. "Da war im Knie einiges kaputt. Jonas' Ausfall tut uns weh, keine Frage. Ich denke, dass er erst im Herbst auf den Fußballplatz wird zurückkehren können", informiert Bachl-Staudinger. Immer wieder mit Problemen müssen sich derzeit auch die angeschlagenen Noah Winter und Patrick Fuchs herumschlagen. Beide konnten zuletzt kaum trainieren. Immerhin: Mittelfeldantreiber Michael Kraskov , der in der bisherigen Saison immer wieder verletzungsbedingt passen musste, macht in der Vorbereitung bislang einen guten Eindruck. Auch Alexander Knipf ist nach seiner langen Pause wieder dabei. Dem 22-Jährigen, der im Sommer vom FSV Landau gekommen war, fehlt es aber freilich noch an Spielpraxis. Wichtig: Routinier Michael Faber steht ebenso wieder auf dem Platz und konnte in den Testpartien gegen Bad Kötzting und Fortuna Regensburg mitwirken. Positiv überrascht ist der Coach vom 18-jährigen Lukas Heilbrunner , der aus dem Bogener Nachbarort Hunderdorf stammt und im Winter von der U19 des ASV Cham gekommen ist: "Lukas macht einen sehr guten Eindruck und wird im Frühjahr seine Spielzeit bekommen."

Mit Blick auf den nicht allzu großen Kader meint Bachl-Staudinger: "Wir haben hohe Qualität im Team, viel darf aber nicht passieren. In der Breite sind wir sicher nicht so gut aufgestellt wie andere Landesligisten." Mit aktuell 22 Zählern haben die Bogener ein recht komfortables Polster auf die Abstiegszone, Vorsicht ist aber allemal geboten. Gemäß der Annahme, dass am 21. Februar in Luhe-Wildenau noch nichts gehen wird, legt der TSV dann mit den Duellen gegen die direkten Konkurrenten Tegernheim und Kosova Regensburg los. Ein richtungweisender Auftakt! "Da werden wir gleich sehen, wo die Reise hingehen wird. Wir wollen zur Stelle sein und gleich frühzeitig die Weichen Richtung Klassenerhalt stellen", betont Bachl-Staudinger abschließend.



