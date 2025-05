TSV Bogen vermeldet drei Neuzugänge

Am letzten Spieltag machte der TSV Bogen den Klassenerhalt in der Landesliga Mitte mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen den TV Parsberg perfekt und schloss die Runde noch auf einen versöhnlichen zehnten Tabellenplatz ab. Die Rautenstädter können nun auch ihre ersten Neuzugänge bekanntgeben.

Nach einem einjährigen Gastspiel beim Bezirksligisten SV Türk Gücü Straubing kehrt mit Makamba Sidibe ein alter Bekannter zurück, der schon zwischen 2017 und 2024 in Diensten des TSV Bogen stand. Der Verteidiger machte für die Blau-Gelben bereits 154 Landesliga-Spiele. Höherklassige Erfahrung bringt auch der in die Region zugezogene Rozart Burgaj mit, der vom Ligakonkurrenten FC Kosova Regensburg kommt und auch schon 52 Einsätze in der Landesliga Mitte bestritten hat. "Mit Makamba und Rozart bekommen wir zwei gestandene Landesligaspieler, die uns auf Anhieb weiterhelfen werden. Im Abwehrbereich bestand aufgrund der Abgänge von Alexander Sigl und Jonas Zach sowie der schweren Verletzung von Simon Moosbauer Handlungsbedarf. Mit diesen beiden Transfers sind wir sehr zufrieden“, sagt Bogens Sportlicher Leiter Mateo Jerkovic.









Dritter Neuer im Bund ist Offensivmann Moritz Matschoss, der vom Kreisligisten SV Haibach zum Ex-Bayernligisten wechselt. Der 24-Jährige machte in der vergangenen beiden Spielzeiten in der Kreisliga Straubing mit 42 Scorerpunkten (24 Tore, 18 Vorlagen) auf sich aufmerksam. "Moritz hat bei im Frühjahr einmal bei uns mittrainiert und uns auf Anhieb überzeugt. Er bringt sehr gute Anlagen mit und möchte den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn machen“, informiert Jerkovic. Im Kader des TSV Bogen wird sich in den kommenden Tagen und Wochen noch einiges tun. "Es wird noch weitere Zu- und Abgänge geben. Wir sind aber optimistisch gestimmt, eine schlagkräftige Truppe stellen zu können“, betont der Funktionär, der auch die Trainerfrage bald vom Tisch haben möchte: "Diesbezüglich sind wir in einem guten Austausch mit Heribert Ketterl und hoffen natürlich sehr, dass er und Daniel Gnjidic, der seit dem Frühjahr als Co-Trainer fungiert, weitermachen.“