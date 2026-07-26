TSV Bönnigheim sichert sich den Heide-Pokal

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Am heutigen Entscheidungssonntag des Heide-Pokals beim TSV Botenheim hat sich der TSV Bönnigheim den ersten Platz der Gruppe gesichert. Nach einem deutlichen Sieg im Spitzenspiel und intensiven weiteren Partien schloss das Team die Gruppenphase ungeschlagen ab.

Im ersten Duell des Tages setzte sich der TSV Bönnigheim mit 4:1 gegen die SGM Meimsheim/Brackenheim durch. Furkan Köylü brachte den TSV Bönnigheim bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich zum 1:1 in der 15. Minute erzielte Sandro Nigro in der 33. Minute die erneute Führung zum 2:1 für Bönnigheim. Im zweiten Spielabschnitt schraubte Kevin Türk das Ergebnis mit zwei Treffern in der 50. Minute zum 3:1 und in der 60. Minute zum 4:1 weiter in die Höhe.

Kampf und viele Tore in den weiteren Begegnungen

In der zweiten Partie des heutigen Sonntags trennten sich der TGV Dürrenzimmern und der TSV Cleebronn mit einem 1:1-Unentschieden. Nach der Führung zum 1:0 in der 54. Minute gelang in der Nachspielzeit in der 60.+2 Minute noch der Treffer zum 1:1-Ausgleich. Auch das Spiel zwischen dem TGV Dürrenzimmern und der SGM Meimsheim/Brackenheim bot reichlich Spieldynamik und endete mit 2:4. Einer frühen Führung der SGM durch Tore in der 12. Minute zum 0:1 und in der 15. Minute zum 0:2 folgte in der 26. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2. In der 31. Minute erhöhte die SGM auf 1:3. Dürrenzimmern verkürzte in der 58. Minute zwar auf 2:3, doch noch in derselben 58. Minute fiel das Tor zum 2:4-Endstand.

Torloser Abschluss und die Bilanz

Das abschließende Gruppenspiel zwischen dem TSV Cleebronn und dem TSV Bönnigheim endete ohne Treffer mit 0:0. In der Abrechnung belegt der TSV Bönnigheim mit 7 Punkten und 6:1 Toren den ersten Platz der Gruppe, gefolgt von der SGM Meimsheim/Brackenheim mit 6 Punkten und 10:8 Toren auf Rang zwei. Der TSV Cleebronn beendet die Gruppenphase mit 2 Punkten und 3:6 Toren auf dem dritten Platz, während der TGV Dürrenzimmern mit 1 Punkt und 3:7 Toren an vierte Stelle kommt.

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