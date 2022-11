TSV Bockum zum Derby bei Marathon Kreisliga A Kempen-Krefeld: Die drei Aufstiegsaspiranten rücken enger zusammen.

Vor lösbaren Aufgaben stehen am 17. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld die drei Aufstiegsaspiranten TSV Bockum, OSV Meerbusch und TSV Kaldenkirchen. Alle drei sind mittlerweile wegen der zwei Unentschieden des Reucher-Teams in Folge ganz eng zusammengerückt.

Am Wochenende haben von der Papierform her die Bockumer die unangenehmste Aufgabe vor der Brust, denn es geht zum CSV Marathon Krefeld. Der ist zwar ohne Torjäger Erhan Mutlu nur die Hälfte Wert (15 Treffer) - der weilt bis Ende des Jahres in der Türkei -, aber bekanntlich haben Derbys oft ihre eigenen Gesetze. Während bei den Platzherren Giuliano Dörper nach Rot gesperrt ist, kann Ersin Zengin nach absitzen seiner gelb-roten Karte wieder mitmischen. Viktoria Anrath hat zuletzt gegen Willich II zwar wieder die Kurve bekommen, fährt aber trotzdem nur als krasser Außenseiter Richtung Kaldenkirchen.