TSV Bockum zieht Ex-Uefa-Cup-Teilnehmer

Normalerweise ist diese Runde für den 10. August terminiert. Weil die Wuppertaler da aber in der Meisterschaft, und die hat Vorrang, den SV Rödinghausen erwarten, wird unter der Woche am 19. oder 20. August gespielt. Allerdings wegen der großen Sicherheitsvorkehrungen, die gegen solche Teams getroffen werden müssen, kaum am Prozessionsweg. Diesbezüglich müssen sich die Verantwortlichen in die Sicherheitsvorkehrungen einlesen und werden sich danach erst über eine Ausweichspielstätte Gedanken machen.

Zum Lieblingswettbewerb zählte der Niederrheinpokal für den SC St. Tönis noch nie. Spätestens in der dritten Runde kam immer das Aus. Aber davon ist aktuell natürlich keine Rede, wenn es zu SuS Dinslaken geht. Die belegten in der abgelaufenen Spielzeit in der Gruppe 6 der Bezirksliga den vierten Platz. Für SC-Trainer Bekim Kastrati könnte diese Begegnungen eine willkommene Möglichkeit sein, die Elf sich einspielen zu lassen, die eine Woche später auch den Meisterschaftsauftakt gegen Biemenhorst bestreitet.

Mehr als nur sehr gut findet Trainer Alexander Thamm vom SSV Grefrath die SpVg. Schonnebeck als Kontrahent. Die kämpfte in der kürzlich zu Ende gegangenen Spielzeit mit der SSVg. Velbert bis zum letzten Spieltag vergebens um den Aufstieg. „Das ist ein geiles Los“, meinte SSV-Coach Alexander Thamm kurz und knapp. Er freut sich diesbezüglich auf ein Wiedersehen mit alten Freunden wie SpVg-Coach Dirk Tönnies oder Timo Brauer.

Mit dem Oberligisten Sportfreunde Baumberg erwartet der VfR Fischeln einen Gegner, an den sich viele in der Willi-Schlösser-Kampfbahn noch erinnern – wenn auch nicht positiv. Er gastierte im aktuellen Wettbewerb, und da in der dritten Runde, am 25. Oktober 2023 schon einmal beim VfR. Da noch zu Zeiten von Trainer Ronny Kockel, der seinerzeit am sportlichen Höhenflug großen Anteil hatte. Da führten die Fischelner in der 81. Minute durch ein Tor von Andoni Sanchez Valverde Erice nach einer starken Vorstellung noch mit 3:2. Kassierten mit dem Abpfiff aber den Ausgleich und unterlagen in der Verlängerung mit 3:6. In den Runden zuvor hatte der VfR mit dem TSV Meerbusch und Union Nettetal schon zwei Oberligisten bereits ausgeschaltet. Die Baumberger wurde in der Spielzeit Meister, verzichteten aber, wie Schonnebeck, auf den Aufstieg – und der KFC Uerdingen ergriff die Chance beim Schopfe.