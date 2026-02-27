TSV Bockum will sich weiter Luft verschaffen

Der TSV Bockum trifft auf den SC Union Nettetal II – Foto: Diana Horster

Die am Wochenende sofort ins Auge fallende Begegnung der Bezirksliga, Gruppe 3, wird am Samstag um 19 Uhr in Odenkirchen angepfiffen, wenn der dort beheimatete Tabellenvierte auf den Spitzenreiter OSV Meerbusch trifft. Sieben Punkte liegen bereits zwischen beiden, weshalb die Platzherren im Prinzip schon zum Siegen verdammt sind. Der Zweite Neuwerk muss zum SSV Grefrath, der sich nicht nur mit der Hypothek von drei Niederlagen in drei Partien in diesem Jahr herumschlagen muss, sondern mit dem zuletzt mit Gelb-Rot vom Platz gestellten Routinier Christof Feyen eine Stammkraft ersetzen muss. Für den Dritten TuRa Brüggen, der Elf mit der zweitbesten Offensive und Torjäger Nils Bonsels (26 Treffer), dürfte es gegen Schlusslicht beim 1. FC Mönchengladbach nur um die Höhe des Erfolges gehen.

Acht Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz, auf dem die Zweitvertretung des SC Union Nettetal steht, haben der TSV Bockum und der SV Thomasstadt Kempen. Und zu diesem Kontrahenten müssen am Sonntag die Bockumer. Dabei ist weiterhin nicht klar, wann Hendrik Holtz wieder mitmischen kann. Der vergangene Sonntag kam für ihn noch zu früh. Ansonsten plagen Trainer Tino Reucher keine Sorgen, was in dieser Spielzeit auch noch nicht so oft der Fall war. Bei den Nettetalern hat sich das Trainerkarussell gedreht: Für Marcus Stenzel, der erst im Sommer seinen Platz räumen wollte, übernimmt ab sofort David Sfarzetta. Er machte bisher die B-Junioren, hat aber Hülser, Bockumer und St. Töniser Vergangenheit.

Die Kempener, die alles dabei haben, wie zuletzt, erwarten den VfR Fischeln, der das Hinspiel mit 5:0 gewann. Bei dem gibt es einige Unwägbarkeiten. Leon Buschen, Fynn Ziemes und Florian Leisten sind Freitag, weil privat unterwegs gewesen, erst mal beim Training dabei, wobei Keeper Buschen sich ohnehin mit einer Schulterblessur herum schlägt und wohl, wie vergangenen Sonntag, durch Strahinja Prodanovic vertreten werden wird. Dafür ist auf jeden Fall Niklas Geraets wieder ein Thema für die Startelf. Er kam zuletzt nur von der Bank, weil er gesundheitliche Probleme hatte.

CSV Marathon hat Revanche im Blick

„Der eine kommt, der andere geht“ – so ist die Lage beim VfL Tönisberg vor der Auseinandersetzung mit der DJK Fortuna Dilkrath. Im Klartext: Tobias Kokol ist wieder an Bord, dafür fehlt diesmal Luke Heidrich. Beide Teams sind als Zehnter und Elfter Tabellennachbarn, wobei die Tönisberger noch fünf Punkte mehr auf dem Pluskonto haben.

