TSV Bockum will das Jahr mit einem Erfolg beenden

Niemand zweifelt in der Bezirksliga, Gruppe 3, noch daran, dass der OSV Meerbusch am Freitagabend die Herbstmeisterschaft perfekt machen wird. Das Team um die Goalgetter Marc Rommel und Lars Stieger, in der Defensive hin und wieder schon einmal etwas anfällig, geht nämlich nicht nur mit einem Punkt Vorsprung vor Neuwerk, die mit dem 1. FC Viersen auch keine Probleme haben sollten, ins Rennen, sondern erwartet mit dem weiterhin sieglosen Schlusslicht SV Lürrip auch einen Kontrahenten, gegen den es im Prinzip nur um die Höhe des Erfolges gehen sollte.
Außerdem bietet sich dem TSV Bockum, personell ohne Sorgen, die große Chance, durch einen Sieg gegen den Drittletzten 1. FC Mönchengladbach das Jahr nach einigen Rückschlägen nach dem letzten Sieg mit einem positiven Doppelschlag zu beenden. Ferner erwartet der VfR Fischeln den SSV Grefrath. Beide waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich, wobei die Grefrather sogar seit neun Begegnungen ungeschlagen sind. Dieser Lauf ist schon fast unheimlich. Aber im Willi-Schlösser-Sportpark in Fischeln wird in erster Linie die Defensive auf Herz und Nieren geprüft werden.