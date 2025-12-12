 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der TSV Bockum will das Jahr mit einem Erfolg beenden.
Der TSV Bockum will das Jahr mit einem Erfolg beenden. – Foto: Diana Horster

TSV Bockum will das Jahr mit einem Erfolg beenden

OSV Meerbusch will die Herbstmeisterschaft perfekt machen.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
VfR Fischeln
FC Mgladbach
OSV Meerbu.
SSV Grefrath

Niemand zweifelt in der Bezirksliga, Gruppe 3, noch daran, dass der OSV Meerbusch am Freitagabend die Herbstmeisterschaft perfekt machen wird. Das Team um die Goalgetter Marc Rommel und Lars Stieger, in der Defensive hin und wieder schon einmal etwas anfällig, geht nämlich nicht nur mit einem Punkt Vorsprung vor Neuwerk, die mit dem 1. FC Viersen auch keine Probleme haben sollten, ins Rennen, sondern erwartet mit dem weiterhin sieglosen Schlusslicht SV Lürrip auch einen Kontrahenten, gegen den es im Prinzip nur um die Höhe des Erfolges gehen sollte.

Heute, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
20:00live

Heute, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
19:45live

Heute, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
20:00live

Außerdem bietet sich dem TSV Bockum, personell ohne Sorgen, die große Chance, durch einen Sieg gegen den Drittletzten 1. FC Mönchengladbach das Jahr nach einigen Rückschlägen nach dem letzten Sieg mit einem positiven Doppelschlag zu beenden. Ferner erwartet der VfR Fischeln den SSV Grefrath. Beide waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich, wobei die Grefrather sogar seit neun Begegnungen ungeschlagen sind. Dieser Lauf ist schon fast unheimlich. Aber im Willi-Schlösser-Sportpark in Fischeln wird in erster Linie die Defensive auf Herz und Nieren geprüft werden.

Aufrufe: 012.12.2025, 12:30 Uhr
RP / Werner FuckAutor