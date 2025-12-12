TSV Bockum will das Jahr mit einem Erfolg beenden

Niemand zweifelt in der Bezirksliga, Gruppe 3, noch daran, dass der OSV Meerbusch am Freitagabend die Herbstmeisterschaft perfekt machen wird. Das Team um die Goalgetter Marc Rommel und Lars Stieger, in der Defensive hin und wieder schon einmal etwas anfällig, geht nämlich nicht nur mit einem Punkt Vorsprung vor Neuwerk, die mit dem 1. FC Viersen auch keine Probleme haben sollten, ins Rennen, sondern erwartet mit dem weiterhin sieglosen Schlusslicht SV Lürrip auch einen Kontrahenten, gegen den es im Prinzip nur um die Höhe des Erfolges gehen sollte.