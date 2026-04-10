TSV Bockum trennt sich von Tino Reucher

Reucher verlässt den TSV. – Foto: Spielerprofil

Tino Reucher, in der neuen Saison für den Neuaufbau als Trainer der 2. Mannschaft des KFC Uerdingen mit verantwortlich, ist nicht mehr Trainer des TSV Bockum. Vergangenen Mittwoch nach dem Training teilten die Verantwortlichen des Tabellen-13. dem 53-Jährigen seine sofortige Entlassung mit. Für ihn steigt Karl-Heinz Himmelmann, schon aktuell als sportlicher Leiter in Amt und würden, eigentlich aber erst im Sommer als Trainer, sofort ein und leitete bereits das Training und wird in der wichtigen Partie am Sonntag beim SV Thomasstadt Kempen als neuer Chef auch auf der Bank sitzen.

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So., 12.04.2026, 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor TuRa Brüggen Brüggen 15:15 PUSH

Gelingt dem OSV Meerbusch in der Bezirksliga, Gruppe 3, am Freitagabend der wahrscheinlich schon vorentscheidende Schritt in Richtung Aufstieg? Der Klassenprimus, zuletzt zwar erfolgreich, aber wenig überzeugend – mit Ausnahme beim 7:2-Sieg unter der Woche im Kreispokal-Viertelfinale gegen den SSV Grefrath –, erwartet den sechs Punkte schwächer im Rennen liegenden Verfolger Sportfreunde Neuwerk. Der hat allerdings noch eine Partie weniger absolviert und wurde vergangenes Wochenende durch einen 4:2-Erfolg über den Rheydter SV erwartungsgemäß Mönchengladbach-Viersener-Kreispokalsieger. Das Prunkstück der Neuwerker ist die Defensive – nur 21 Gegentreffer – und die Tatsache, dass sich die erzielten 71 Treffer auf sehr viele Spieler verteilen, was sie oft unberechenbar macht. So ist zum Beispiel Lasse Buschmann mit nur zehn Toren der erfolgreichste Vollstrecker des Teams um den starken Keeper Philipp Beckers.

Ansonsten stehen zwei Auseinandersetzungen im Blickpunkt, wo sich Tabellennachbarn gegenüber stehen, die den Abstiegsrelegationsplatz im Auge haben müssen. Da erwartet zum einen auf dem Sportplatz an der Lobbericher Straße in Breyell die Zweite des SC Union Nettetal (20 Punkte) den 1. FC Viersen (21 Punkte) und zum anderen der SV Thomasstadt Kempen (27 Zähler) den TSV Bockum (24 Zähler). Der muss zwar auf den verletzten Malte Latosinszki und Wale Afees Arogundade verzichten, der seine fünfte gelbe Karte absitzt, hat aber gegenüber dem vergangenen Sonntag wieder Lukas Gwosdz, Jan-Christopher Hauke und Abdul Hassan Barrie wieder an Bord. Die Kempener haben keinerlei Aufstellungssorgen und Trainer André Meier hält fest: „Dies ist natürlich ein richtungsweisendes Spiel. Wenn wir gewinnen, was unsere feste Absicht ist, stehen wir gut da. Auch wenn rechnerisch selbst dann noch nicht alles in trockenen Tüchern ist.“

Nach Felix Gerdts beziehungsweise seinem Bruder Simon, die zuletzt gegen Neuwerk und Dilkrath im Tor des VfR Fischeln standen und ihre Sache trotz riesenlanger Pause gut machten, steht zum Heimspiel gegen die Reserve des SC St. Tönis wieder Strahinja Prodanovic nach seinem Urlaub im Kasten, weil Stammtorwart Leon Buschen, der Neu-Marathoner, weiter verletztungsbedingt ausfällt.

In einer kleinen Talsohle befindet sich nach der Glanzleistung in Brüggen der SSV Grefrath. Die soll gegen den 1. FC Mönchengladbach, dem Abstiegskandidaten Nr. 1, trotz personeller Engpässe durchschritten werden.