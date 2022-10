TSV Bockum reist zum Spitzenspiel nach Meerbusch Das bringt das Wochenende in der Krefelder Kreisliga A.

Selten zuvor war die Bezeichnung Gipfeltreffen in der Kreisliga A so richtig, wie am 11. Spieltag. Da erwartet Tabellenführer OSV Meerbusch, der bisher allen Vorschusslorbeeren gerecht wurde, den nur einen Zähler schlechter im Rennen liegenden TSV Bockum. Deren Trainer Tino Reucher meint: „Das ist in der Tat ein echtes Spitzenspiel, welches mit Sicherheit sehr interessant wird. Unser Plan ist es, alles daranzusetzen, es für uns zu entscheiden.“ Auch wenn der ein oder andere Akteur sich noch mit einem kleineren Wehwehchen rumplagt, ist personell im Prinzip alles im Lack.

Sollte es in der Partie keinen Gewinner geben, ist dies die Chance für den SC Union Nettetal II an beiden vorbeizuziehen, wenn es gegen Borussia Oedt einen Dreier gibt. Allerdings waren in letzter Zeit die Vorstellungen der Unionisten längst nicht mehr so überzeugend, wie zu Beginn der Spielzeit.

Durch den Rückzug von Schaag von Platz eins „weggespült“ wurde der TSV Kaldenkirchen. Nach der Pokalklatsche in Brüggen ist für das Küppers-Team wieder Alltag angesagt. Da dürfte die Dritte des SC St. Tönis, die bisher mehr erreichte als von vielen zugetraut, gerade recht kommen, um wieder die Spur aufzunehmen. Zu den Enttäuschungen gehört dagegen die Zweite aus St. Tönis. Aber wie es auch sei: Gegen Schlusslicht TSF Bracht zählt nur ein Sieg. Wie hat der FC Hellas Krefeld das unglückliche Ausscheiden aus dem Kreispokal verdaut? Diese Frage findet in der Begegnung beim SSV Strümp, der bisher nur in heimischen Gefilden überzeugt hat, eine Antwort. Während die Begegnung von Fischeln III gegen TSV Meerbusch III trotz des Nachlassens der Gäste in der Vergangenheit eher ausgeglichen daher kommt, ist Amern II bei Willich II ebenso favorisiert, wie die überraschend konstanten Hinsbeck gegen TIV Nettetal.