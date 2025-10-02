Bockum trifft auf einen strauchelnden CSV. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

TSV Bockum peilt im vierten Lokalduell den ersten Sieg an Kann der TSV Bockum keine Nachbarschaftsduelle? Diese Frage stellt sich nach den bisherigen Niederlagen gegen Tönisberg, Grefrath und Fischeln vor dem Derby der Bezirksliga, Gruppe 3, am Sonntag gegen den personell auf der letzten Rille jonglierenden CSV Marathon Krefeld. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 FC Viersen VfR Fischeln DJK Dilkrath FC Mgladbach + 14 weitere

Dazu bezog Trainer Tino Reucher, der weiter auf den Dreifach-Torschützen des ersten Spieltags, Hendrik Holtz, verzichten muss, vor dem Spiel Stellung: „Ich hoffe nicht. Das ist nur eine Momentaufnahme. Wir müssen unsere Punkte aber gegen Mannschaften holen, die unter uns stehen oder stehen werden.“

Marathon mit schweren Problemen Marathon ist von großen Personalsorgen geplagt. Der Klub hatte zuletzt noch neben Keeper Lukas Wiebus zwei Feldspieler auf der Auswechselbank. Nach dem erneut frühen Ausfall von Marcel Lüft, der sich seit Wochen mit Muskelproblemen rumplagt, sich aber immer wieder zur Verfügung stellte, ist die Lage noch schlechter geworden. Für Lüft feierte, aus der Not geboren, Youngster Elyesa Terzi sein Debüt. Auch Dennis Lerche war zuletzt dabei, spielte sogar bis zum Abpfiff durch, obwohl ihn, was jeder sehen konnte, große Achillessehnenprobleme plagten. „Trotzdem haben die Jungens alles gegeben und wir waren gegen Meerbusch nahe an einer Überraschung dran. Wie die Elf für Bockum aussehen wird, weiss ich erst kurz vor dem Anpfiff“, meint CSV-Trainer Onur Özkaya.

Gleich drei Partien des achten Spieltags steigen schon Freitag. In der Verlosung ist da auch der SV Thomasstadt Kempen, der ohne Dustin Meyer beim OSV Meerbusch zu bestehen hat – und beim Tabellenvierten kaum in der Lage sein wird, die Heimschlappe der Vorwoche zu egalisieren. Ferner fehlen neben dem weiter urlaubenden Keeper Niclas Roosen die verletzten Paul Schäfer, Simon Werner Elfering, Jonas Struß, Malte Weber und Jonas Rungelrath.