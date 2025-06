TSV Bockum nach Remis gegen VfB schon unter Druck

Am ersten Spieltag der Entscheidungsrunde, in der der Teilnehmer an der Abstiegsrelegation gesucht wird, reicht es für den TSV Bockum trotz Halbzeitführung nur zu einem 2:2 beim VfB Uerdingen. Damit kommt dem zweiten Spiel am Sonntag gegen Alemannia Pfalzdorf schon finale Bedeutung zu.

Nach einer 2:0-Führung, für die Christian Tönnißen gesorgt hatte, sah der TSV Bockum am Uerdinger Rundweg beim dort heimischen VfB im ersten Spiel der Entscheidungsrunde zur Abstiegsrelegation aus der Bezirksliga, Gruppe 4, schon wie der spätere Sieger aus. Doch da hatte die Truppe von Trainer Tino Reucher die Rechnung ohne die Platzherren gemacht, die im ersten Durchgang auch klar unterlegen waren. Sie kämften sich, wie man es von ihnen gewohnt ist, allerdings in die Begegnung zurück und verkürzten nicht nur durch Luka Peric, sondern kamen durch einen Freistoß von Leon Lindmüller in der langen Nachspielzeit dann sogar noch zum Ausgleich.

Weder Fisch noch Fleisch lauten deshalb die Ausgangspositionen für beide Mannschaften in der Dreierrunde mit dem Gocher Konkurrenten Alemannia Pfalzdorf. Allerdings sind die Uerdinger am Sonntag spielfrei und können in Ruhe verfolgen, was in der Partie des TSV Bockum gegen Pfalzdorf passiert und sich das Konzept für das Spiel am kommenden Mittwoch in Pfalzdorf zurecht legen. Von den Bockumern ihrerseits weicht nur alle Ungewissheit, wenn die Punkte am Prozessionsweg bleiben. Allerdings muss Reucher auf Tönnißen, den Doppelvollstrecker, verzichten, der in den Urlaub abgedüst ist. Und Routinier Timo Welky ist privat auf einer Hochzeit eingeladen, will aber alles dran setzen, sich um 15 Uhr doch einzufinden. „Wir dürfen alles, aber nicht verlieren. Auch bei einem Zähler bleibt es spannend, weil ja noch eine Partie aussteht. Aber gewinnen wäre am Besten“, gibt Reucher zu Protokoll.