TSV Bockum kann mit Erfolg über Aufsteiger ein Zwischenziel erreichen

Endgültig wäre das Zwischenziel nach dem sechsten Spieltag erreicht, wenn es gegen Aufsteiger Türkiyemspor Mönchengladbach den dritten Saisonerfolg gäbe. Fehlen wird weiter Hendrik Holtz, der nach seinen drei Treffern am ersten Spieltag an einer Schambeinentzündung laboriert. Lukas Gwosdz dürfte dagegen nach Krankheit wieder dabei sein.

Der VfR Fischeln hat derweil am vergangenen Sonntag nach einer 4:1-Halbzeitführung durch ein 4:4 zwei Zähler leichtfertig verspielt. Die Chance, diese Scharte wieder auszuwetzen, gibt es nun beim OSV Meerbusch. Der hat bisher zwar auch nicht so überzeugt, wie von Kennern der Szene erwartet, gehört aber zum Verfolgerfeld der Aufstiegskandidaten. Wollen die Fischelner weiter hochrutschen, dürfen sie auf keinen Fall alle Punkte quittieren.

Wohin führt der Weg des VfL Tönisberg? Gehen die Punkte aus der durch den Flutlichtausfall abgebrochenen Partie tatsächlich in Richtung Neuwerk – hier steigt Sonntag ab 15 Uhr das Gipfeltreffen gegen die SpVg. Odenkirchen–, fehlen ganz nach oben schon vier Zähler. Die Lage könnte sich noch weiter negativ verändern, wenn die Truppe der Trainer David Machnik und Justin Müller beim neuen Tabellenführer TuRa Brüggen gänzlich leer ausgeht. Vor allen Dingen die Defensive der Tönisberger dürfte besonders gefordert sein, denn die Brüggener haben schon 20 Tore erzielt. Das sind zum aktuellen Zeitpunkt die meisten in der Liga.

Lerche fällt aus

Auf jeden Fall ohne den verletzten Dennis Lerche, der schon unter der Woche im Kreispokal pausieren musste, empfängt der CSV Marathon Krefeld den zuletzt erstmals in dieser Spielzeit siegreichen SV Thomasstadt Kempen. Der hat bisher in der Fremde im wahrsten Sinne des Wortes auch stark gefremdelt, wobei bei dem frühen Saisonstand das aber noch ein erstes Fazit ohne großen Wert ist.

Personell wieder einigermaßen auf der Höhe, hat der SSV Grefrath gleich Spitzenreiter Dilkrath klar in die Schranken verwiesen. Diesen Schwung gilt es nun zur Begegnung beim SC St. Tönis II, bei dem bisher mehr zusammen lief, als nach dem Neuaufbau erwartet, mitzunehmen. Für SSV-Trainer Alexander Thamm ist es eine Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte. Hier war der 42-jährige Hattinger vom 1. Juli 2022 bis 23. Oktober 2023 für das Oberliga-Team verantwortlich