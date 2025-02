TSV Bockum II braucht einen neuen Trainer

Beim Spiel des A-Ligisten TSV Bockum II gegen die VSF Amern II stand Trainer David Sfarzetta am Wochenenden nicht an der Seitenlinie. Der Grund: Er war durch eine Grippe außer Gefecht gesetzt. Dadurch verpasste er auch die 1:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen das bisherige Schlusslicht der Liga.

Und auch künftig wird man den 37-Jährigen nicht mehr bei den Spielen der Bockumer Reserve antreffen. Zumindest nicht in verantwortlicher Funktion. Denn Sfarzetta ist praktisch vom Krankenbett aus von seinem Traineramt zurückgetreten. Seit Saisonbeginn war er in Diensten des TSV Bockum II – hier hatte er zuvor auch viele Jahre gespielt – und davor bis Oktober 2023 Co-Trainer beim Oberligisten SC St. Tönis unter Alexander Thamm. Am Sonntag stand Abteilungsleiter Andreas Vercoulen an der Seitenlinie, weil der bisherige Co-Trainer Leon Pietta sich schon Wochen vorher in Richtung Fischeln II verabschiedet hatte.