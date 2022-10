TSV Bockum gegen Nettetal II Favorit Fußball-Kreisliga A. Mit diesem Duell beginnt der Spieltag bereits am Freitagabend.

Fünf Tage nach der Eroberung der Tabellenführung steht dem TSV Bockum in der Kreisliga A die nächste wichtige Begegnung ins Haus. Er erwartet am Freitagabend die in dieser Saison so unerwartet konstante Zweite des SC Union Nettetal am Prozessionsweg. Die hat jüngst allerdings etwas nachgelassen, weshalb die Favoritenbürde eindeutig beim Reucher-Team liegt, deren Abteilung Attacke mit Christian Breuer und Philipp Alker in dieser Liga eindeutig Seinesgleichen sucht. Los geht es um 19.30 Uhr. Beste Chancen, oben weiter dran zu bleiben, haben der TSV Kaldenkirchen und der OSV Meerbusch, denn die Aufgaben bei Amern II und Viktoria Anrath scheinen absolut lösbar. Dies gilt auch für die Oedter Borussia, die trotz ihrer dünnen Personallage vergangenen Sonntag erneut aufhorchen ließ und nun gegen Hinsbeck nachlegen kann.