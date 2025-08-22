TSV Bockum empfängt den VfL Tönisberg zum Bezirksliga-Duell

Bei den Bockumern ist neben Jonas Sevenich und Viron Gabriel Anagnostou, die zuletzt schon fehlten, noch neu Hendrik Holtz dazu gekommen. Ausgerechnet Holtz werden die Bockumer sagen, denn der 22-Jährige schoss vorigen Sonntag drei Tore. Aber etwas Hoffnung gibt es bei ihm schon noch. Dagegen stehen die zuletzt urlaubenden Malte Latosinszky, Hun Brandon Danh Do und Mert Celik wieder Gewehr bei Fuß. Größer sind die Probleme bei den Tönisbergern. Manuel Franken, Tobias Kokol und Sebastian Görres sind in Urlaub. Kai Langer betritt den Bund der Ehe und die früheren St. Töniser Tim Couball und Nils Erhard Koths – Letzterer ist fraglos einer der besten Innenverteidiger der Liga – sind verletzt. Bestens eingeschlagen hat Koths-Bruder Björn. Der bullige Stürmer ist vom TSV Mündelheim zu den Rot-Weißen gekommen.

Das steht außerdem an

Ebenfalls bereits am Freitagabend im Einsatz ist der SSV Grefrath, der zum OSV Meerbusch muss. Der will natürlich seinen Fehlstart unbedingt korrigieren und verspürt schon Druck. Bei den Grefrathern war letzte Woche im Derby gegen den CSV Marathon Krefeld schon viel Positives zu erkennen. Marathon erwartet den Aufsteiger SC Union Nettetal II, der mit dem Sieg gegen den VfR Fischeln gleich eine erste Duftmarke setzte. Aber wie auch immer: die Punkte müssen auf jeden Fall in der neu aufgemöbelten Edelstahl-Kampfbahn bleiben. Im Duell der Neulinge fährt der SV Thomasstadt Kempen zu Türkiyemspor Mönchengladbach. Nimmt man den ersten Spieltag als Maßstab, ist jegliche Prognose fehl am Platze.

Mit der 2. Mannschaft des SC St. Tönis und dem VfR Fischeln spielen zwei Teams auf heimischen Platzanlagen, die zuletzt verloren. Um so wichtiger ist es deshalb, damit nicht gleich von einem Fehlstart gesprochen wird, dass es gegen den 1. FC Viersen bzw. die SpVg Odenkirchen die ersten Dreier gibt. Für VfR-Trainer Jakob Scheller ist es eine Begegnung gegen den Verein, den er bis vor einem halben Jahr trainierte.