Spitzenreiter TSV Bockum hat drei weitere Punkte eingefahren. – Foto: Michael Locke

TSV Bockum baut durch ein 2:1 seine Führung aus Kreisliga A Kempen-Krefeld: Spiel gegen Union Nettetal II gedreht.

Fünf Tage nach dem Sieg im Gipfeltreffen beim OSV Meerbusch tat der TSV Bockum in der Kreisliga A am Freitagabend einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg. Er gewann gegen Verfolger SC Union Nettetal II mit 2:1 (0:1) und festigte seine Position ganz vorne.

Bei den Gästen zeigt das Formbarometer weiter abwärts. Letzten Sonntag gegen Oedt den Kürzeren gezogen und davor nur 1:1 im Derby gegen TIV, was vom Kreissport-Gericht trotz Abbruch auch so gewertet wurde. Thomas Jan Lepiorz brachte die Grenzler am Prozessionsweg zwar in Führung (41.), doch Christian Tönnißen (66., Foulelfmeter) und Philip Solmiezik drehten im zweiten Durchgang verdientermaßen noch alles zugunsten des Reucher-Teams (78.).