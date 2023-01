TSV Bleidenstadt: Umstellungen und Unzufriedenheit im Verein Der Turn-und Sportverein im Winter-TÜV: Die erste Mannschaft musst sich nach einem Abstieg erst wieder finden, der Zweiten könnte jetzt der Abstiegskampf drohen

Mario Nogly & Sebastian Gurok, Trainer der ersten Mannschat vom TSV Bleidenstadt, und Norman Schlabs ,Trainer der zweiten Mannschaft, haben folgende Fragen beantwortet.

Erste Mannschaft:

Was lief gut/wie zufrieden seid ihr?

Nach 2 harten Jahren in der Gruppenliga, wurde es für uns Zeit wieder in der Kreisoberliga Fuß zu fassen. Neben der Veränderung der Spielklasse gab es auch viele strukturelle Veränderungen im und rund um das Team mit vielen Abgängen und einigen jungen Neuzugängen/Talenten. Es galt also insbesondere die vielen jungen Spieler ins Team zu integrieren und eine schlagfertige Mannschaft zu formen. Mit dem 5. Tabellenplatz sind wir aktuell zufrieden und innerhalb der uns selbst gesetzten Ziele, wobei uns in den letzten Wochen vor der Winterpause, auch durch viel Verletzte und Kranke, etwas die Puste ausging.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Benicio Freschi kommt vom 1. FSV Schierstein. Zusätzlich kehren unser Langzeitverletzten Max Schönleber und Sandro Eberhardt zurück.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Niederseelbach hat Vorsprung und es wird schwer sie einzuholen aber die Hinrunde hat gezeigt, dass in der Liga alles möglich ist und das beste Team möge die Meisterschaft holen.