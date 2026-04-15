TSV Bleidenstadt: Trainer-Lösung für 26/27 fix

Phil Weimer (l.) und Mirco Paul sind das künftige Trainerduo des TSV Bleidenstadt. – Foto: Timo Babic, SVWW, SVW

Taunusstein. Zurück zur Duo-Lösung: Die Verantwortlichen des Fußball-Gruppenligisten TSV Bleidenstadt mit dem Vorsitzenden Markus Jestaedt und Abteilungsleiter Ralf Neumann an der Spitze haben eine wichtige Weichenstellung vollzogen. In der kommenden Runde wird der jetzt schon ins Coaching eingebundene Phil Weimer zusammen mit Mirco Paul (derzeit beim Klassengefährten SV Wallrabenstein) ein gleichberechtigtes Tandem bilden. Zwei Routiniers, die auch auf dem Spielfeld ihre Erfahrung und vorbildliche Einstellung einbringen werden. Die Vereinbarung gelte ligaunabhängig, betont Jestaedt.

„Mit Phil Weimer und Mirco Paul haben wir nicht nur zwei exzellente Fußballspieler in unseren Reihen, sondern beide verkörpern auch eine hohe Kompetenz und viel Fußballsachverstand. Wir sind davon überzeugt, dass sie sich gut ergänzen werden“, blickt der Vorsitzende zuversichtlich in die Zukunft, ohne die Gegenwart aus den Augen zu lassen. Nach zwischenzeitlicher Erfolgsserie braucht die TSV-Erste, die am Sonntag (15 Uhr) Spitzenreiter VfB Unterliederbach empfängt, noch Punktezufuhr für den Verbleib.

Phil Weimer, der seit Januar zusammen im Duett mit TSV-Dauerbrenner Norman Schlabs die Gruppenliga-Mannschaft trainiert (beide traten damit die Nachfolge des ausgeschiedenen Markus Hauptkorn an), spielte unter anderem in der Regionalliga bei Waldhof Mannheim und dem SV Spielberg, ehe er beruflich ins Fußball-Profigeschäft einstieg. Zurzeit ist der 39-jährige Analyst beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden. Mirco Paul wurde in der Jugend des SV Wehen ausgebildet, war unter anderem bei RW Hadamar und der TSG Wörsdorf in der Hessenliga unter Vertrag und spielt derzeit beim SV Wallrabenstein, der kaum mehr Chancen auf den Klassenerhalt hat. Für den 31-Jährigen wird es die erste Trainerstation.

Apropos Trainer-Duo: Mit Mario Nogly und Sebastian Gurok, beide seinerzeit als Trainer-Einsteiger, hatte der TSV sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie hievten die Taunussteiner in die Gruppenliga, sind jetzt beim SV Niedernhausen am Start. Durch diese gute Erfahrung und die jetzige Konstellation mit dem Duo Schlabs/Weimer sei es „auch unsere Zielsetzung gewesen, dieses Modell für die neue Saison anzustreben“, erläutert Ralf Neumann.

Paul: "Richtiger Zeitpunkt, ins Trainergeschäft einzusteigen"

Phil Weimer bleibt damit über das Rundenende hinaus seiner jetzigen Rolle treu: „Mit der Lösung, auf ein junges Trainer-Duo zu setzen, hat der Verein viel Mut bewiesen. Ich danke dem TSV für das entgegengebrachte Vertrauen, welches wir mit akribischer Arbeit, Teamwork und Leidenschaft versuchen werden, zurückzuzahlen.“ Mirco Paul fiebert derweil der künftigen Herausforderung entgegen: „ Es ist für mich der richtige Zeitpunkt, ins Trainergeschäft einzusteigen. Beim TSV habe ich ideale Voraussetzungen dafür gefunden. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, in einem so gefestigten Verein als Teil eines Duos eine Mannschaft im Traineramt zu führen.“

Zunächst werden nun Schlabs und Weimer alles dafür tun, dass Bleidenstadt Gruppenliga-Standort bleibt. „Norman Schlabs wird zum Ende der Saison auf eigenen Wunsch wieder in den Hintergrund treten“, bekräftigt Markus Jestaedt. Davon abgesehen, lässt der TSV-Steuermann anklingen, gebe es „positive Zeichen“ für den Verbleib von Leistungsträger Tobias Bellin und die Tendenz, dass das Gros der jetzigen Mannschaft zusammenbleibe.