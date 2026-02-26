TSV Bleidenstadt: Sehnsucht nach Verbleib und Dauer-Trainer Beim Gruppenligisten gehen im Saison-Endspurt zwei Ziele einher -+++ Warum jetzt die kurzfristige Trennung von Markus Hauptkorn erfolgt ist. von Stephan Neumann · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der im Oktober 2025 verpflichtete Trainer Markus Hauptkorn ist beim TSV Bleidenstadt bereits wieder von Bord gegangen. Beim Bleischter Hallenturnier war er noch als Coach aktiv gewesen. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Taunusstein. Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt gehen beim Gruppenligisten TSV Bleidenstadt mit der Sehnsucht nach Stabilität auf der Trainerposition einher, nachdem die Ära Markus Hauptkorn nach nur wenigen Monaten endete.

Trainer-Turbulenzen begannen mit Absage Es sind bewegende Trainer-Zeiten an Röderweg: Der zur laufenden Saison als Spielertrainer vorgesehene Ex-Wallufer Nils Balder (jetzt Spieler bei der Spvgg. Neu-Isenburg) hatte im Vorfeld der Runde seine Zusage zurückgezogen. Er sollte auf das Duo Mario Nogly/Sebastian Gurok (jetzt SV Niedernhausen) folgen, das den TSV 2024/25 als Kreisoberliga-Meister zurück in die Gruppenliga gehievt hatte. Der nach Balders Absage verpflichtete Michael Drogi trat Ende September überraschend von seinen Amt zurück, sein Nachfolger Markus Hauptkorn hat nun den Start nach der Winterpause nicht mehr als Bleidenstadter Trainer erlebt. Beim wichtigen 1:0-Erfolg am Sonntag bei der Spvgg. Eltville am Sonntag führte TSV-Urgestein Norman Schlabs, in 20 Jahren als Coach der Zweiten beim TSV zur Institution geworden, draußen Regie. Mit 21 Punkten stehen die Taunussteiner nun vor den fünf Abstiegsrängen, empfangen am Sonntag (15 Uhr) den Vierten TuRa Niederhöchstadt.

Chemie zwischen Coach und Team „hat nicht mehr gestimmt“ Clubchef Markus Jestaedt sagt zur Trennung von Hauptkorn: „Cheftrainer Markus Hauptkorn und der TSV haben in einem einvernehmlichen Gespräch beschlossen, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Ausschlaggebend waren nicht sportliche Gründe, sondern weil die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr gestimmt hat. Deshalb sind beide Parteien auch im Hinblick auf die neue Saison zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit jetzt schon zu beenden. Wir wünschen Markus Hauptkorn, dessen sportliche Qualitäten wir geschätzt haben, für seinen weiteren Werdegang alles Gute.“

"Werden daraus unsere Lehren ziehen" Eine weitere Verpflichtung eines externen Coachs für den Rest der Runde sei nach diesen Turbulenzen nun ausgeschlossen, bekräftigt der Vorsitzende: „Leider haben wir in dieser Saison durch Verkettung unglücklicher Umstände zum dritten Mal den Trainer wechseln müssen. Wir werden daraus unsere Lehren ziehen, damit wir so schnell wie möglich wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen und die Stabilität erreichen, die den TSV über Jahrzehnte ausgezeichnet hat.“

