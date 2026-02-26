TSV Bleidenstadt: Sehnsucht nach Verbleib und Dauer-Trainer

Taunusstein. Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt gehen beim Gruppenligisten TSV Bleidenstadt mit der Sehnsucht nach Stabilität auf der Trainerposition einher, nachdem die Ära Markus Hauptkorn nach nur wenigen Monaten endete.
Trainer-Turbulenzen begannen mit Absage
Es sind bewegende Trainer-Zeiten an Röderweg: Der zur laufenden Saison als Spielertrainer vorgesehene Ex-Wallufer Nils Balder (jetzt Spieler bei der Spvgg. Neu-Isenburg) hatte im Vorfeld der Runde seine Zusage zurückgezogen. Er sollte auf das Duo Mario Nogly/Sebastian Gurok (jetzt SV Niedernhausen) folgen, das den TSV 2024/25 als Kreisoberliga-Meister zurück in die Gruppenliga gehievt hatte. Der nach Balders Absage verpflichtete Michael Drogi trat Ende September überraschend von seinen Amt zurück, sein Nachfolger Markus Hauptkorn hat nun den Start nach der Winterpause nicht mehr als Bleidenstadter Trainer erlebt. Beim wichtigen 1:0-Erfolg am Sonntag bei der Spvgg. Eltville am Sonntag führte TSV-Urgestein Norman Schlabs, in 20 Jahren als Coach der Zweiten beim TSV zur Institution geworden, draußen Regie. Mit 21 Punkten stehen die Taunussteiner nun vor den fünf Abstiegsrängen, empfangen am Sonntag (15 Uhr) den Vierten TuRa Niederhöchstadt.
Chemie zwischen Coach und Team „hat nicht mehr gestimmt“
Clubchef Markus Jestaedt sagt zur Trennung von Hauptkorn: „Cheftrainer Markus Hauptkorn und der TSV haben in einem einvernehmlichen Gespräch beschlossen, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Ausschlaggebend waren nicht sportliche Gründe, sondern weil die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr gestimmt hat. Deshalb sind beide Parteien auch im Hinblick auf die neue Saison zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit jetzt schon zu beenden. Wir wünschen Markus Hauptkorn, dessen sportliche Qualitäten wir geschätzt haben, für seinen weiteren Werdegang alles Gute.“
"Werden daraus unsere Lehren ziehen"
Eine weitere Verpflichtung eines externen Coachs für den Rest der Runde sei nach diesen Turbulenzen nun ausgeschlossen, bekräftigt der Vorsitzende: „Leider haben wir in dieser Saison durch Verkettung unglücklicher Umstände zum dritten Mal den Trainer wechseln müssen. Wir werden daraus unsere Lehren ziehen, damit wir so schnell wie möglich wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen und die Stabilität erreichen, die den TSV über Jahrzehnte ausgezeichnet hat.“
TSV-Fußballabteilungsleiter Ralf Neumann erläutert, wie es zunächst weitergehen soll: „Um unser Ziel zu realisieren, nämlich den Klassenerhalt in der Gruppenliga, werden wir bis zum Saisonende die Trainerverantwortung intern auf verschiedene Schultern verteilen, dabei wird Norman Schlabs bei den Spielen an der Linie stehen. Wir werden gleichzeitig die Zeit nutzen, um für die neue Saison, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, eine gute und langfristige Lösung für den Chefposten zu präsentieren.“
Parallel zum TSV-Heimspiel kämpfen der SV Niedernhausen, der während der Winterpause sieben Zugänge verpflichtet hat, und die SG Rauenthal/Martinsthal um Big Points im Abstiegskampf (So., 15 Uhr). Bei Ra/Ma greift nach dem Abschied von Matthias Güldener bis zum Rundenende beim Coaching die Interimslösung mit dem Sportlichen Leiter Daniel Schadel und Matthias Kaiser.
Weiter spielen: Türk Kelsterbach - FC Bierstadt (Fr., 20), FC Dorndorf - Spvgg. Eltville (So., 15.15), SGN Diedenbergen - FV Biebrich 02 II, SKG 23 Wiesbaden - FC Eddersheim II, Alemannia Nied - SV Erbenheim (alle So., 15.30 Uhr), VfB Unterliederbach - SV Wallrabenstein (So., 16 Uhr).