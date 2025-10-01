TSV Bleidenstadt ohne Trainer

Taunusstein. Paukenschlag bei Aufsteiger TSV Bleidenstadt: Michael Drogi ist nicht mehr Coach des Gruppenliga-Rang-15., der am Donnerstag (19.30 Uhr) in der ersten Kreispokalrunde bei der SG Meilingen spielt, in der Liga am Sonntag (15 Uhr) die SGN Diedenbergen empfängt.

Markus Jestaedt, Vorsitzender des TSV Bleidenstadt, bestätigt: "Michael Drogi hat am Dienstagabend dem Vorstand mitgeteilt, dass er als Trainer des TSV Bleidenstadt zurücktritt. Nach intensiven Gesprächen am Vortag und in den vergangenen Wochen hat er sich zu diesem Schritt entschieden. Bei seiner Entscheidung spielten die sportliche Situation und die zuletzt zwei deftigen Niederlagen in der Gruppenliga keine Rolle." Der erfahrene Coach hatte erst zu Beginn dieser Runde am Röderweg Anker geworfen, nachdem sich die ursprünglich geplante Spielertrainer-Lösung mit Nils Balder nach der kurzfristigen Absage des Ex-Wallufers zerschlagen hatte.



Der Grund für Drogis Abschied war ein anderer. Ausschlaggebend, so heißt es in der Mitteilung von Markus Jestaedt, "war für den 51-Jährigen die unterschiedliche Auffassung der

Kommunikation innerhalb des Vereins sowie Teilen der Mannschaft." Der TSV-Vorsitzende stellt klar: "Wir bedauern, dass Michael Drogi zurückgetreten ist. Wir waren mit seiner sportlichen Arbeit sehr zufrieden, er hat mit dem TSV durch sein fußballerisches Wissen und

seine Fachkenntnisse in der Anfangsphase der Gruppenliga-Saison einen guten Start hingelegt. Wir haben bis zuletzt daran gearbeitet und gehofft, dass wir die Kommunikationsprobleme lösen können.“



Für die anstehende Pokalpartie in Meilingen am Donnerstag und das

Meisterschaftsspiel gegen Diedenbergen am Sonntag wird der TSV eine interne

Lösung finden und parallel dazu intensive Gespräche für einen Nachfolger auf der

Cheftrainerposition führen.