TSV Bleidenstadt nach Titelgewinn im siebten Himmel

Rheingau-Taunus. Es ist die Szene des Spiels. Bleidenstadts Spielertrainer Mario Nogly wechselt sich in der 88. Spielminute selbst ein und trifft in der Nachspielzeit zum 4:0-Endstand gegen die TSG Wörsdorf - der TSV ist Kreisoberliga-Meister, die TSG geht in die Relegation. „Es ist eine Geschichte, wie man sie nicht schöner schreiben kann. Dass ich mich mit einem Tor und der Meisterschaft vom Verein verabschieden kann ist einfach Fußballromantik pur“, kommentiert Nogly unter Tränen sein letztes Spiel für den TSV. Er wird sich mit seinem Trainer-Partner Sebastian Gurok dem SV Niedernhausen anschließen und in der Gruppenliga auf den TSV treffen.

Das folgende Aufbäumen der Gäste spüren auch die knapp 400 Zuschauer. Spätestens als ein langer Ball für Karapetyan in der 43. Minute knapp zu lang ist, wird es immer lauter und hitziger. Kurz vor der Halbzeit haben die Bleidenstädter durch Golle noch eine Riesenchance: Er kommt halbrechts im Sechzehner frei zum Abschluss, der jedoch zu mittig auf den Körper von Keeper Messi Azar ist. Den Abpraller verzieht Sebastian Gurok aus gut 16 Metern. Wörsdorf-Stürmer Janik Siebenkittel sah in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten für sein Team: „Wir hatten gute Chancen und waren eigentlich gut drin, mit etwas Glück steht es zur Halbzeit 0:1 für uns. So sind wir mit einem Rückstand in die Pause“.

Der erste Aufreger am Röderweg: Aleksandr Karapetyan hat die Großchance zum 0:1 und ist relativ frei vor TSV-Torwart Daniel Petschulies, der den Schuss jedoch parieren kann. „Wenn der reingeht, kann das Spiel ganz anders ausgehen“, blickt Wörsdorfs Torwarttrainer Kai Tillmann später zurück. Stattdessen erzielten die Gastgeber in der 22. Minute durch Kapitän Jannik Golle den Führungstreffer. Es ist sein 22. Saisontreffer. Mit der Führung im Rücken spielt sich der TSV in einen kleinen Rausch und hat in der 26. Minute gleich die nächste Chance: Nach Ecke von Torschütze Golle köpft Max Schwerdt den Ball an den Pfosten.

Wörsdorfer Großchance zum Ausgleich

In der Halbzeit werden auf Heimseite schon Vorkehrungen für eine mögliche Meisterschaft getroffen, mehrere Bierkästen fanden den Weg in die Kabine des TSV. Im zweiten Durchgang kommen die Gäste besser aus der Kabine. In der 49. und der 51. Minute testen Patrick Hammesfahr und Francesco Rienhardt TSG-Torwart Azar, der beide Chancen entschärft. Nach 54 Minuten läuft Fillip Alexiadis von halblinks allein auf Daniel Petschulies zu, verzieht allerdings. Das muss der Ausgleichstreffer sein. Man merkt, wie das Spiel jetzt hin und her geht. Um die 60. Spielminute verliert die Partie an Tempo und es kommt zu vielen Spielunterbrechungen und Fouls.

In der 66. Minute wird Nico Hörrmann dann im Strafraum gefoult: Elfmeter für den TSV. Schütze Max Schwerdt verwandelt souverän unten links. Die Bleidenstäder können ihre Emotionen nicht mehr verbergen und stürmen zum Jubeln auf den Platz, mit dabei Mario Nogly. Nach dem 2:0 wird die Partie wieder hitzig und laut, auf beiden Seiten wird gemeckert. Die Gäste wirken sichtlich geschockt und ihnen fehlen in dieser Phase die Ideen im letzten Drittel. Siebenkittel reflektiert: „Nach dem 0:2 gingen unsere Köpfe nach unten. Das Spiel ist ab dem Zeitpunkt nur so vor sich hingeplätschert“. Auch Kai Tillmann bestätigt, dass die „Luft am Ende raus gewesen“ sei und die „Gastgeber verdient gewonnen“ hätten. In der 80. Minute erhöht Patrick Hammesfahr nach einem schlechtem Klärversuch der TSG auf 3:0.

Titel „über Kampf und Zusammenhalt erarbeitet“

Es sollte noch schöner für die Gastgeber kommen: In der Nachspielzeit trifft Nogly in seinem Abschiedsspiel aus 16 Metern zum 4:0 und jubelt nach dem Treffer ausgiebig vor den heimischen Anhängern. Er lässt einen lauten Jubelschrei raus: „Ich bin unglaublich glücklich mich auf so positive Weise von den Jungs zu verabschieden. Wir sind eine große Gemeinschaft und haben uns die Meisterschaft über Kampf und Zusammenhalt erarbeitet“.

TSG Wörsdorf Sonntag bei Biebrich 02 II

„Hut ab vor der Mannschaft für diese starke Leistung“, sagt Jannik Golle nach dem Spiel und erinnert sich an seine Anfangszeit beim TSV zurück „Als ich mit 17 hierhergekommen bin, hatte Mario noch die Nummer zehn. Irgendwann hat er mir sie vermacht. Dass er ausgerechnet für mich eingewechselt wird und dann trifft, ist ein Gänsehautmoment für mich“. Während der TSV die Meistershirts verteilt, liegen die Wörsdorfer frustriert auf dem Boden. Die TSG hat durch das 2:2-Unentschieden von Holzhausen in Winkel noch die Chance über die Aufstiegsspiele gegen Biebrich 02 II (Hinspiel So., 16.30 Uhr in Biebrich) aufzusteigen.