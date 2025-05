TSV Bleidenstadt hat neuen Trainer gefunden

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

“Wir sind froh, dass wir nach den turbulenten Tagen, ausgelöst durch die überraschende und unverständliche Absage von Nils Balder, schnell eine so gute Lösung gefunden haben. Das wird dem Verein im Kampf um den Aufstieg noch einmal zusätzlich einen Schub geben", sagt TSV-Vorsitzender Markus Jestaedt.

Der 51-jährige Inhaber der A-Lizenz hat in der Vergangenheit mit der TSG Wörsdorf in der Verbandsliga und dem RSV Würges sowie dem VfB Unterliederbach und den TuS Hornau in der Gruppenliga Erfahrung in höherklassigen Amateurligen sammeln können. Zuletzt war Drogi drei Jahre in Mammolshain tätig, die er in seinem ersten Jahr von der A-Liga in die Kreisoberliga Hochtaunus führte, ehe in der aktuellen Saison eine Pause eingelegt hat.